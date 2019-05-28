Redmi K20 и K20 Pro: первые флагманы суббренда Xiaomi

Не одними компьютерами и ноутбуками: сегодня были представлены смартфоны одного из суббрендов компании Xiaomi: Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Главное отличие смартфонов – это процессор, которым у базовой модели выступил Snapdragon 730, а у Pro-версии – Snapdragon 855.

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Долгожданный флагман от Redmi наконец-таки вышел в свет и что бы там не говорил генеральный директор суббренда Лу Вейбинг (Lu Weibing), а выдвижные фронтальные камеры, то и дело мелькающие в разных утечках, всё-таки стали частью новых смартфонов. Как говорится, не отходя от темы, сразу заметим, что селфи-камера как в K20, так и в K20 Pro, имеет разрешение 20 МП и рассчитана, в общей сложности, на 300 000 циклов открытия и закрытия. Данная технология позволила 6,39-дюймовому дисплею OLED Full HD+ занять 91,9% площади передней панели устройства, сделав его по-настоящему безрамочным и лишённым вырезов на экране, как это модно в нынешнем сезоне.

Сразу стоит сказать о главных отличиях между Redmi K20 и K20 Pro: процессор (Snapdragon 730 против Snapdragon 855, соответственно), варианты хранилища (их мы рассмотрим ниже) и скорость быстрой зарядки (18 Вт против 27 Вт, соответственно). Далее общие для обоих смартфонов характеристики: подэкранный сканер отпечатка пальца, тройная основная камера (сенсор Sony IMX586 на 48 МП, широкоугольный объектив на 13 МП и телеобъектив на 8 МП), технологии DC Dimming (для защиты зрения), Game Turbo 2.0 (повышает производительность в играх) и Link Turbo (даёт возможность использовать LTE и Wi-Fi одновременно), а также аккумулятор на 4000 мАч.

Набор для поддержки связи вполне стандартный: модем 4G VoLTE, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, модуль NFC, GPS, а также порт USB-C, 3,5-мм аудио разъём и слот для двух SIM-карт. Габариты обоих моделей 156,7 х 74,3 х 8,8 мм и 191 грамм. Цветовая гамма: чёрный, синий и красный. Также ожидается версия Redmi K20 Pro Marvel’s Avengers Edition со специально разработанным дизайном.

Что ещё можно добавить о новинках? На презентации производитель, естественно, не забыл всячески похвалить смартфоны, упомянув, что Redmi K20 Pro в AnTuTu набирал почти 390 000 баллов, обогнав даже Xiaomi Mi 9 (поэтому если вы ещё не успели его приобрести, то компании как бы намекает, что уже нет смысла это делать), а Redmi K20 поддерживает режим сверхзамедленной видеосъемки, 960 к/с. Обе модели работают на ОС Android 9 Pie + MIUI 10.

Что касается цен и конфигураций, то они следующие. Для Redmi K20 производитель предложил два варианта: 6/64 ГБ – за 1 999 юаней (~$289) и 6/128 ГБ – за 2 099 юаней (~$304). Pro-версия отличилась более широким спектром: 6/64 ГБ – за 2 499 юаней (~$362), 6/128 ГБ – за 2 599 юаней (~$376), 8/128 ГБ – за 2 799 юаней (~$405) и 8/256 ГБ – за 2 999 юаней (~$435). Предзаказ на устройства открывается уже сегодня, а в магазинах Китая они появятся уже в начале июня. Когда они выйдут на мировой рынок – неизвестно, но поговаривают, что продаваться они будут под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, соответственно.