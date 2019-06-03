Xiaomi может обогнать Samsung в производстве безрамочного смартфона с камерой, спрятанной под дисплеем

Недавно обнаружился патент безрамочного смартфона от Xiaomi, в котором фронтальная камера спрятана под дисплеем. Заявка на патент была подана в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая ещё в ноябре 2018 года, и в ней кратко описывается технологическое решение Xiaomi, которое, по-видимому, заключается в использовании двух экранов.

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Следующее состязание производителей смартфонов, вероятно, будет заключатся в том, кто первым создаст настоящий безрамочный смартфон, без модных нынче выдвижных камер или других механических решений для селфи-камеры. Многие эксперты считают, что Samsung будет первой, кто внедрит в производство смартфонов камеры, спрятанные под дисплей, и, возможно, компания сделает это уже в Galaxy Note 10 или в Galaxy S11.

Тем не менее, похоже, что Xiaomi также решила присоединиться к этой гонке. Патент на безрамочный смартфон, обнаруженный китайским веб-сайтом ITHome, содержит несколько технических чертежей и краткое описание. Похоже, что в устройстве Xiaomi будет использовано два отдельных экрана, один поверх другого, чтобы скрыть под одним из них ту самую камеру (что слишком уж сильно напоминает патент от Samsung).

Описание на китайском перевести не так просто, однако создаётся впечатление, что фронтальная камера в данном концепте будет взаимодействовать с обоими экранами: она скрывается под верхним дисплеем, когда не используется, и становится видимой, когда ее активируют. То есть, пока фронтальная камера не включена, смартфон Xiaomi будет выглядеть как безрамочное устройство, без неприглядных вырезов и дыр на экране.