Чёрная акула от Xiaomi на проверке у JerryRigEverything

Сегодня в руки Заку Нильсону (Zak Nilson), ведущему YouTube-канала JerryRigEverything, попал игровой смартфон суббренда Xiaomi – Black Shark 2. Если вы любитель проверок на прочность, то присаживайтесь поудобнее и… начнём!

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Видео начинается, по сути, там же, где закончилось предыдущее: после детальной разборки внутренностей Huawei P30 Pro и извлечения телефотообъектива, обеспечивающего пятикратный зум, весь блок основных камер смартфона перестал работать. То есть, три остальные модуля не спасут ситуацию, если четвёртый выйдет из строя, поэтому самостоятельно разбирать телефон за более чем $1000, без специальной подготовки, мы настоятельно не рекомендуем.

А вот, что касается нашего сегодняшнего героя, акулы второго поколения от китайского производителя, то его проверка прошла вполне успешно без каких-либо неожиданностей: экран из обычного закалённого стекла, как и у большинства смартфонов царапается на твёрдости 6-7 по шкале Мооса, и, как и все представители AMOLED-семейства, выгорает от прямого воздействия пламени спустя 20 секунд.

Кроме того, как и подобает игровому устройству, Xiaomi Black Shark 2 довольно прочный, с металлическим корпусом (хотя холдер сим-карт не защищён от воды) и, конечно, с LED-элементом сзади и на боковых гранях. Из видео мы узнали, что смартфон не получится согнуть голыми руками, да и за экран можно не переживать – это устройство создано выдерживать самые большие нагрузки.

Приятным бонусом для покупателей станет бесплатный чехол в комплекте и предварительно наклеенная производителем на экран защитная плёнка. Кроме того, Black Shark 2 получил специальную кнопку на корпусе для перехода в игровой режим, отключения всех уведомлений и повышения производительности до максимума. Также в видео отмечается повышенная чувствительность дисплея – время отклика составляет всего 43,5 мс, тогда как, например, у Samsung Galaxy S10 - 60 мс.

По сравнению с Huawei P30 Pro, удостоившегося множества обидных кличек, Black Shark 2, напротив, понравился Заку Нильсону, так что последнему, как он сам признался, было немного жаль мучить такой красивый телефон. И всё же это не помешало блогеру выцарапать трёх акул на задней стороне устройства, благодаря которым наша новость и получила своё название.