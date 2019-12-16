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Известный блогер PewDiePie удалил свой аккаунт в Твиттере в ответ на слухи об уходе с YouTube

Фейковые новости, но кого они удивят? (Источник: The Mirror)
Фейковые новости, но кого они удивят? (Источник: The Mirror)
PewDiePie – один из самых популярных видеоблогеров в мире. Даже официальные СМИ, видимо, просто из желания сделать рейтинги на его популярности, не пропустили новость о том, что в следующем году он якобы планирует взять паузу в своей карьере на YouTube. В ответ на это PewDiePie удалил свой аккаунт в Твиттере.
Alex Alderson | 16/12/2019
Fail слухи

Интернет гудит из-за того, что канал PewDiePie, второй в рейтинге популярности на платформе YouTube, временно прекратит свою работу в начале следующего года. Пользуясь возможностью, различные ресурсы припоминают историю его появления на YouTube девять лет назад, а также объясняют уход блогера его усталостью.

Источником всего этого стало видео PewDiePie, опубликованное на выходных, где он подверг критике новую политику YouTube. Между делом блогер также заявил, что будет не прочь отдохнуть от платформы в будущем году, уйдя на неопределенный срок. Однако, если вы смотрели хоть одно видео PewDiePie, то понимаете, что смысл этих слов совершенно иной (что понятно даже по манере его речи). Действительно, блогер уже раскритиковал статью британской газеты и веб-ресурса The Mirror «PewDiePie покидает YouTube, утверждая, что он слишком устал, чтобы продолжать».

Итак, PewDiePie уходит с YouTube? Нет. Он всего-то полуиронично заявил, что сделает перерыв – вполне обычное заявление для любого, кто долгое время занимался каким-то одним делом. А в результате новостные сайты постарались извлечь максимальную выгоду из пары слов одного из самых популярных блогеров в мире.

Источник(и)

BBC, YouTube (1) (2)

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Alex Alderson, 2019-12-16 (Update: 2019-12-16)

 