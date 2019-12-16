Несколько домашних камер Ring были взломаны, предположительно, из-за украденных паролей

Несколько семей сообщили, что их камеры Ring были взломаны неизвестными третьими лицами. Злоумышленники смогли получить доступ к видеоряду и динамикам камер, чтобы запугать членов этих семей, включая детей. Представители Ring заявили, что злоумышленники, вероятно, получили доступ к камерам, используя логины и пароли жертв, добытые, вероятно, посредством утечки данных.

В этом месяце от множества пользователей домашних камер Ring поступили сообщения о том, что неизвестные получили доступ к их устройствам. Четыре семьи из штатов Миссисипи, Коннектикута, Флориды и Джорджии сообщили, что хакеры активировали их камеры Ring и воспользовались встроенными динамиками для голосовой связи с членами семей.

Многие используют камеры Ring для наблюдения за тем, что происходит в комнатах их домов, особенно в детских, для обеспечения дополнительной безопасности; естественно устройства передают информацию через Интернет. Похоже, что злоумышленники или шутники смогли получить доступ к этим камерам, чтобы шпионить и запугивать членов семьи, включая детей.

Компания Ring ознакомилась с претензиями, но не обнаружила «никаких доказательств несанкционированного взлома или нарушения в системах и сетях Ring». Компания склоняется к версии с утечкой пользовательских данных через сторонние источники, никак не связанные с Ring. Следовательно, логины и пароли пострадавших пользователей были слиты в Сеть этими источниками.

Это одно из основных слабых мест Интернета вещей (IoT) и различных устройств, имеющих доступ в Сеть. Если пользователи используют одни и те же логины и пароли на разных ресурсах, вероятность того, что их данные могут попасть в руки злоумышленников, возрастает, учитывая множество утечек информации, происходящих каждый год. Это обеспечивает нечистым на руку людям легкий доступ к устройствам Интернета вещей, которые, как правило, содержат гораздо более личную информацию, чем большинство учетных записей в Интернете, т.к. они работают в домах пользователей и часто напрямую взаимодействуют с членами семьи.

Если у вас установлена камера Ring, умная колонка или другое устройство умного дома, настоятельно рекомендуем вам использовать различные логины и пароли для каждого из них. Это поможет предотвратить доступ третьих лиц сразу ко всем устройствам. Однако ни одна система не гарантирует 100%-ную защиту сегодня, поэтому перед установкой устройства IoT в вашем доме и в дальнейшей эксплуатации следует соблюдать осторожность.