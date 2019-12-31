Ученые использовали квантовую запутанность, чтобы мгновенно передавать данные между двумя чипами

В статье, недавно опубликованной в журнале Nature, исследователи утверждают, что смогли передать данные, используя частицы, которые связаны посредством квантовой запутанности. Квантовая запутанность - это физическое явление, при котором состояние двух частиц связано, т.е. если одна из них меняет свое состояние, то другая, с которой она запуталась, тоже немедленно меняет свое состояние, чтобы соответствовать своей паре. Таким образом, передача данных с использованием квантовой запутанности по скорости превосходит даже свет, хотя и в ней существуют некоторые проблемы.

Компьютеры становятся все быстрее и быстрее с каждым годом, однако все равно у них есть свой предел скорости. По крайней мере, был до этих пор. Некоторые исследователи утверждают, что можно буквально «телепортировать» данные между двумя компьютерными чипами почти мгновенно.

Ученые утверждают, что, используя квантовую запутанность, смогли передать данные. Исследователи измерили наличие изменений двух запутанных фотонов, расположенных в разных кусочках кремния. Хотя это лишь первый, маленький шаг, он все же может привести к целой революции в области компьютерных наук и вычислительной техники.

Квантовая запутанность – это явление, наблюдаемое на квантовом уровне (среди электронов, протонов и фотонов). Когда квантовые частицы запутаны, их состояния отражают друг друга независимо от их положения в пространстве. То есть, если состояние одной частицы изменяется, то состояние соответствующей парной ей частицы также изменяется. Это изменение происходит мгновенно, независимо от расстояния.

Причины этого явления еще не выяснены, а его аспекты, в сущности, противоречат законам классической физики. А именно, широко распространенному мнению, что скорость света является самой высокой величиной, превышающей скорость движения других квантовых частиц или передачи информации. Квантовая запутанность, по-видимому, разрушает этот «предел скорости», поскольку при изменении состояния одной из запутанных частиц, то же самое мгновенно происходит со второй, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга.

Исследователи смогли передать данные подобным образом, измерив состояний запутанных частиц, расположенных на отдельных чипах. В ходе тестирования исследователи отметили, что данные были переданы с точностью до 91%, поэтому еще есть, над чем работать. Кроме того, после опыта связь между запутанными частицами была разрушена. Это означает, что одна квантовая связь может быть использована только один раз для передачи данных, что ограничивает ее полезность.

Несмотря на эти недостатки, успешная передача информации через квантовую запутанность может быть сродни первому полету вокруг Земли. Квантовые вычисления все еще находятся в зачаточном состоянии, но каждый такой шаг приоткрывает дверь в захватывающий мир, который никто из нас даже не мог себе представить.