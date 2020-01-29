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Универсальный переводчик из «Star Trek» на шаг ближе к реальному воплощению благодаря обновлению Google Translate

Предстоящее обновление Google Translate сделает научно-фантастическое устройство из «Star Trek» на шаг ближе к реальности. (Источник: Google)
Предстоящее обновление Google Translate сделает научно-фантастическое устройство из «Star Trek» на шаг ближе к реальности. (Источник: Google)
Компания Google долгое время прилагала все усилия для того, чтобы привнести различные возможности ИИ на смартфоны Android. Применение новейших технологий в предстоящем обновлении Google Translate позволит из реальных Android-устройств сделать настоящие универсальные переводчики вселенной «Star Trek».
Sanjiv Sathiah | 29/01/2020
Android Google Nexus / Pixel телефоны

Применение алгоритмов на основе ИИ – это та область, в которой Android от Google явно опережает iOS от Apple. Сотрудники ресурса The Verge побывали на презентации в офисе Google, расположенном в Сан-Франциско, где компания-гигант представила технологию, которая будет применена в предстоящем обновлении приложения Google Translate для Android. Как и универсальный переводчик из сериала «Star Trek» ("Звездный путь"), приложение Google Translate скоро сможет распознавать язык, на котором говорит человек, и сразу же перевести сообщение на любой другой язык.

Технология очень похожа на функцию Live Transcribe, которую Google продемонстрировала в Android 10, и которая доступна другим Android-устройствам через специальное приложение. Однако, если та технология просто преобразовала поддерживаемые языки в письменный вариант в режиме реального времени (по сути, просто распознавала речь), то новая версия может преобразовать речь, сказанную на одном языке, в письменную форму другого языка – и все это по-прежнему осуществляется в режиме реального времени.

На начальном этапе работа приложения будет зависеть от записи живого звука через микрофон предполагаемого смартфона. Это может быть как живой разговор, так и запись, воспроизведенная рядом с устройством. В будущем Google, вероятно, добавит возможность переводить аудио файлы, сохраненные прямо в смартфоне. Тем не менее уже сейчас – это воплощение еще одной технологии, о которой многие мечтали, когда были детьми и которую видели в фантастических фильмах, а теперь она стала реальностью. Мы и не подозревали, что алгоритмы ИИ сыграют такую роль в продвижении этой инновации.

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Sanjiv Sathiah, 2020-01-29 (Update: 2020-01-30)

 