Универсальный переводчик из «Star Trek» на шаг ближе к реальному воплощению благодаря обновлению Google Translate
Применение алгоритмов на основе ИИ – это та область, в которой Android от Google явно опережает iOS от Apple. Сотрудники ресурса The Verge побывали на презентации в офисе Google, расположенном в Сан-Франциско, где компания-гигант представила технологию, которая будет применена в предстоящем обновлении приложения Google Translate для Android. Как и универсальный переводчик из сериала «Star Trek» ("Звездный путь"), приложение Google Translate скоро сможет распознавать язык, на котором говорит человек, и сразу же перевести сообщение на любой другой язык.
Технология очень похожа на функцию Live Transcribe, которую Google продемонстрировала в Android 10, и которая доступна другим Android-устройствам через специальное приложение. Однако, если та технология просто преобразовала поддерживаемые языки в письменный вариант в режиме реального времени (по сути, просто распознавала речь), то новая версия может преобразовать речь, сказанную на одном языке, в письменную форму другого языка – и все это по-прежнему осуществляется в режиме реального времени.
На начальном этапе работа приложения будет зависеть от записи живого звука через микрофон предполагаемого смартфона. Это может быть как живой разговор, так и запись, воспроизведенная рядом с устройством. В будущем Google, вероятно, добавит возможность переводить аудио файлы, сохраненные прямо в смартфоне. Тем не менее уже сейчас – это воплощение еще одной технологии, о которой многие мечтали, когда были детьми и которую видели в фантастических фильмах, а теперь она стала реальностью. Мы и не подозревали, что алгоритмы ИИ сыграют такую роль в продвижении этой инновации.