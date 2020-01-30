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World of Tanks 1.7.1: двуствольные танки наконец-то здесь!

World of Tanks 1.7.1 - ИC-2-II рвется в бой
World of Tanks 1.7.1 - ИC-2-II рвется в бой
Помимо двуствольных танков, которые вошли в cоветскую ветку (а именно ИС-2-II, ИС-3-II и СТ-II), в World of Tanks 1.7.1 теперь также есть демонтажный набор, который позволит снимать оборудование с танков, не тратя золото. Правда, чтобы получить демонтажный набор, следует участвовать во внутриигровых событиях.
Codrut Nistor | 30/01/2020
игры Software Windows Console Apple

World of Tanks какое-то время назад остановилась в развитии - таково мнение многих пользователей, блогеров и ресурсов. Появление двуствольных танков вносит разнообразие в многообещающий когда-то проект - 10 лет назад эта игра действительно казалась очень перспективной, но к сожалению, за все это время разработчики не сдержали слишком много своих обещаний. Однако, сегодня и сейчас World of Tanks с приходом обновления 1.7.1 жива как никогда прежде и дело здесь не только в новых тяжах СССР.

Итак, начиная с версии 1.7.1 в игре появились три новых двуствольных танка, которые стартуют с 8 уровня и могут быть изучены (машины не премиумные) через ветку КВ-3, который теперь ведет к ИС-2-II. После ИС-2-II идет "девятка" ИС-3-II и танк 10 уровня СТ-II. Мы испробовали ИС-2-II с 75% экипажем (не считая 100% командира) и можем сказать, что новинку совсем нельзя назвать имбой. Однако, есть уверенность, что некоторые игроки буду жаловаться на это, ведь в этой игрой зачастую с новыми танками одна и та же история: имбаланс, затем нерф.

Демонтажный набор стал прекрасным нововведением, так как позволяет снимать сложное оборудование с танков без использования золота. Правда, чтобы получить набор придется участвовать во втнутриигровых событиях и, ведь он выпадает только в Большом довольствии (причем не в каждом из них - это рандом).

Наконец, в игре скоро пройдет интересное событие под названием Битва блогеров, которое поyравится определенной части игроков World of Tanks. Скажем честно, мы обычно не принимаем участие в таких ивентах, так как игра требует слишком много внимания в эти дни - постоянно выбивать определенное количество наград, сыграть нудное количество боев - кому это нужно? 

Патч 1.7.1 несколько припозднился, так как двуствольные танки обещались еще пару месяцев назад, но как бы там ни было, после него Танки заиграли новыми красками. Скриншоты с новыми танками и два ролика от WarGaming мы привели ниже.

World of Tanks 1.7.1 - новые двуствольные танки в советской ветке
World of Tanks 1.7.1 - новые двуствольные танки в советской ветке
World of Tanks 1.7.1 - Демонтажный набор
World of Tanks 1.7.1 - Демонтажный набор
World of Tanks 1.7.1 - ИС-2-II перед покупкой
World of Tanks 1.7.1 - ИС-2-II перед покупкой
World of Tanks 1.7.1 - ИС-2-II в бою
World of Tanks 1.7.1 - ИС-2-II в бою
World of Tanks 1.7.1
World of Tanks 1.7.1
World of Tanks 1.7.1
World of Tanks 1.7.1

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World of Tanks

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Codrut Nistor, 2020-01-30 (Update: 2020-01-30)

 