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64% пользователей включают своего голосового помощника случайно

Случайная активация голосового помощника может привести к неловким ситуациям. (Источник: The Manifest)
Случайная активация голосового помощника может привести к неловким ситуациям. (Источник: The Manifest)
Новое исследование, посвященное тому, как люди используют голосовой поиск, обнаружило, что 64% включают ассистента по ошибке. В 49% этих случаев виновно непроизвольное нажатие аппаратной кнопки, в других – ИИ просто неправильно распознает речь пользователя, «слыша» свое имя.
Deirdre O Donnell | 09/01/2020
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Ресурс The Manifest опубликовал результаты исследования, в ходе которого был опрошен 501 респондент, использующий голосового ассистента. Вопросы касались проблем и сбоев, связанных с голосовым поиском с помощью таких ассистентов, как Alexa, Google Assistant и Siri. Обнаружилось, что за последний месяц не менее 64% ​​респондентов хоть раз активировали своих голосовых помощников по ошибке.

Рассматривая данную подгруппу было выделено 49% людей, которые активировали помощника случайным нажатием на аппаратную кнопку. А если кнопка, к тому же, довольно восприимчива, то может возникнуть ситуация с «голосом из кармана»; недаром Samsung намеревается убрать кнопку Bixby из устройств серии Galaxy S20.

В то же время 29% сообщили, что их ИИ хоть раз да «ослышались», приняв случайное слово за свое имя. И это далеко не весь список проблем, с которыми случалось сталкиваться пользователям голосовых помощников.

Только 5% участников исследования ответили, что они никогда не испытывали трудностей в работе с голосовыми ассистентами. Для остальных 95% основными причинами негативного опыта во время использования этих интерфейсов стали неспособность правильно понять запрос, а также эти самые случайные активации.

Статистика из данного исследования. (Источник: The Manifest)
Статистика из данного исследования. (Источник: The Manifest)

Источник(и)

The Manifest

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > 64% пользователей включают своего голосового помощника случайно
Deirdre O Donnell, 2020-01- 9 (Update: 2020-01- 9)

 