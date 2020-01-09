Samsung запускает Galaxy XCover Pro с защитой IP68 и съемной батареей
Чтоб бы нам не утверждали производители в рекламных кампаниях, современные смартфоны по-прежнему достаточно хрупкие. Именно поэтому и существует класс защищенных смартфонов. Они способны работать в экстремальных условиях и выдерживать тяжелые удары судьбы. Компания Samsung представила еще один такой аппарат - Galaxy XCover Pro.
Прежде чем углубиться в описание характеристик новинки, давайте разберемся что именно делает этот смартфон защищенным. Для начала, аппарат обладает сертификацией по стандарту IP68 и MIL-STD-810. Кроме того, дисплей окружен довольно толстыми рамками, а рама корпуса выполнена из металла и обладает усиленными углами. Все это негативно сказывается на эстетической составляющей, но позволяет Galaxy XCover Pro успешно переживать экстремальные условия.
Galaxy Xcover Pro обладает 6.3-дюймовым 1080p LCD дисплеем. За работу устройства отвечает чипсет Exynos 9611, в подмогу которому установлены 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Защищенные смартфоны обычно не оснащаются супер-продвинутыми камерами и в этом плане Galaxy XCover Pro не стал исключением. У него имеется 25-МП широкоугольная камера и 8-МП ультраширокоугольная, а также 13-МП фронтальная камера. Емкость съемной батареи составляет 4050 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Выражаем уважение Samsung за то, что придумали как совместить влагозащиту и съемную батарею в одном смартфоне.
Наконец, у данной модели имеется сканер отпечатков в клавише включения и две программируемые кнопки. Их можно запрограммировать для выполнения самых различных действий, что может быть довольно удобно. Samsung заявляют, что с дисплеем можно работать даже когда он мокрый и в перчатках.
Galaxy XCover Pro появится на полках магазинов Европы в феврале 2020 года по цене в €500.