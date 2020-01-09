Samsung запускает Galaxy XCover Pro с защитой IP68 и съемной батареей

Samsung представила новый защищенный смартфон — Galaxy XCover Pro. Аппарат обладает съемной батареей и двумя программируемыми кнопками. В Европе модель начнет продаваться с 1 февраля по цене в €500.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Чтоб бы нам не утверждали производители в рекламных кампаниях, современные смартфоны по-прежнему достаточно хрупкие. Именно поэтому и существует класс защищенных смартфонов. Они способны работать в экстремальных условиях и выдерживать тяжелые удары судьбы. Компания Samsung представила еще один такой аппарат - Galaxy XCover Pro.

Прежде чем углубиться в описание характеристик новинки, давайте разберемся что именно делает этот смартфон защищенным. Для начала, аппарат обладает сертификацией по стандарту IP68 и MIL-STD-810. Кроме того, дисплей окружен довольно толстыми рамками, а рама корпуса выполнена из металла и обладает усиленными углами. Все это негативно сказывается на эстетической составляющей, но позволяет Galaxy XCover Pro успешно переживать экстремальные условия.

Galaxy Xcover Pro обладает 6.3-дюймовым 1080p LCD дисплеем. За работу устройства отвечает чипсет Exynos 9611, в подмогу которому установлены 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Защищенные смартфоны обычно не оснащаются супер-продвинутыми камерами и в этом плане Galaxy XCover Pro не стал исключением. У него имеется 25-МП широкоугольная камера и 8-МП ультраширокоугольная, а также 13-МП фронтальная камера. Емкость съемной батареи составляет 4050 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Выражаем уважение Samsung за то, что придумали как совместить влагозащиту и съемную батарею в одном смартфоне.

Наконец, у данной модели имеется сканер отпечатков в клавише включения и две программируемые кнопки. Их можно запрограммировать для выполнения самых различных действий, что может быть довольно удобно. Samsung заявляют, что с дисплеем можно работать даже когда он мокрый и в перчатках.

Galaxy XCover Pro появится на полках магазинов Европы в феврале 2020 года по цене в €500.