Galaxy S9 и S9+ уже месяц как должны были получить бета-версии One UI 2.0 – пользовательской версии Android 10 от Samsung. Выход обновления для Galaxy Note 9 дал надежду на то, что Samsung будет придерживаться намеченного графика и в январе новая прошивка появится и для серии S9, но, как мы уже видим, дело близится к концу месяца, а новой версии ОС не видно.

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One UI 2.0 – оболочка ОС на базе Android 10 от Samsung, которая уже доступна для нескольких устройств производителя. Неудивительно, что серии Galaxy S10 и Note 10 были первыми, кто получил Android 10, а их предшественники должны были стать следующими в этом списке. И правда: Samsung начала присылать One UI 2.0 на Galaxy Note 9 в конце года, так что оставалось обновить только серию Galaxy S9 до того, как южнокорейская компания возьмется за свои последние смартфоны Galaxy A.

В планах Samsung One UI 2.0 для различных регионов указано, что Galaxy S9 и S9 Plus начнут получать обновления в этом месяце. Хотя сейчас (27-го числа) это кажется уже маловероятным, SamMobile сообщает, что Samsung все еще намерена успеть до конца января предоставить обновление для некоторых стран, например, Нидерландов.

Новый график, опубликованный в Сети, сдвинул даты (для S9 и S9 Plus) на февраль. Однако Samsung пока так и не подтвердила задержку официально, а ресурс SamMobile не указал, для какого региона создан данный график (см. на изобр. ниже). Перенос развертывания на февраль не обязательно означает задержку длительностью месяц, поскольку обновление может быть распространено уже в эти выходные.

В любом случае, некоторых владельцев серии S9 может разочаровать тот факт, что их смартфон получит Android 10 только через месяц после Galaxy Note 9. Не говоря уже о том, что One UI 2.0, вероятно, станет последним обновлением для Galaxy S9 и S9 Plus, т.к. Samsung придерживается своей политики двух обновлений ОС даже для флагманских смартфонов.