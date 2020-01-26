Индия стала вторым в мире по величине рынком смартфонов после Китая

По данным Counterpoint Research, в настоящее время Индия стала более крупным рынком смартфонов, чем США. Доля устройств Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme в нем составила почти 72% из 158 миллионов смартфонов, поставляемых в страну. Несмотря на возросшую популярность китайских мобильных устройств, Samsung по-прежнему сохраняет второе место среди всех брендов в Индии.

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С тех пор, как недорогой беспроводной Интернет широко распространился в Индии, эта страна стала центром внимания производителей смартфонов во всем мире. В частности, китайские компании проделали серьезную работу по укреплению своих позиций в данном регионе. В недавно опубликованном отчете Contrapoint Research написано, что индийский рынок смартфонов оказался даже большим, чем аналогичный рынок США: в 2019 году в эту южноазиатскую страну было поставлено 158 миллионов телефонов.

Это неудивительно, учитывая, что Индия является второй по численности населения страной в мире; при этом значительная часть людей до недавнего времени не имела доступа к смартфонам. Приток недорогих устройств для связи мало-помалу привлек больше людей в Сеть. По подсчетам, общее число пользователей в Индии составляет 438 миллионов. И это лишь треть от всего населения страны, поэтому перспективы для роста просто огромные.

Индию обеспечивают смартфонами преимущественно такие компании, как Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme. На их долю пришлось более 72% всех поставок мобильных устройств в 2019 году. Несмотря конкуренцию со стороны китайских производителей, Samsung все же удалось сохранить за собой второе место среди поставщиков смартфонов на индийский рынок. Кроме того, в списке компаний есть еще несколько игроков, таких как Transsion, Micromax и Intex, которые сосредоточились преимущественно на пользователях, проживающих в сельской местности.

Тем не менее на мировом рынке смартфонов по-прежнему доминирует Китай. Конечно, он не получает столько же внимания, как Индия, поскольку мобильные устройства в этой стране используют преимущественно собственные сервисы, такие как Baidu, WeChat, Weibo и т.п. В Индии, напротив, нет собственных платформ. Это одна из причин, по которой технологические гиганты, такие как Facebook, Google и Amazon, вкладывают значительные средства в разработку продуктов для индийского рынка.