Слух | Коронавирус не станет причиной задержки выпуска iPhone SE2 (iPhone 9), заявляет Foxconn
Новости о распространении коронавируса по Китаю (и всему миру) вызвали опасения, что эпидемия может повлиять на производство различных потребительских товаров. Apple может стать одной из тех компаний, кого это затронет; генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил инвесторам, что их производство может пострадать из-за сотрудничества с поставщиками, располагающимися близ Уханя.
Ранее неофициальные источники сообщили, что Apple успела сделать заказ на 80 миллионов смартфонов, 15 из которых – iPhone SE2/iPhone 9. Это, вместе с заявлением Тима Кука, спровоцировало появление неутешительных прогнозов аналитиков касательно задержек выпуска новой доступной модели iPhone. Тем не менее ключевой партнер Apple по производству, Foxconn, отрицает наличие каких-либо производственных задержек и гарантирует, что заказ будет выполнен вовремя.
Хотя никаких упоминаний о новом, еще не анонсированном iPhone не было, логично предположить, что, раз уж он стал частью заказа (если это и правда так), смартфон, скорее всего, будет анонсирован в марте. Однако, из-за отсутствия сведений от официальных источников, пока что это (подтверждение выпуска iPhone 9, размер заказа Apple и заявление от Foxconn) преимущественно домыслы.
Ожидается, что iPhone SE2/iPhone 9 будет оснащен новейшим процессором Apple A13, оперативной памятью 3 ГБ и хранилищем на 64/128 ГБ. С прогнозируемой ценой $400 он станет современной альтернативой устаревшему iPhone 8, который по-прежнему является предложением базового уровня в линейке Apple.