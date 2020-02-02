Foxconn опровергла слухи о том, что вспышка коронавируса помешает им реализовать заказ на последние 80 миллионов iPhone. По слухам, в это число входит и новый iPhone SE2/iPhone 9, который как раз и должен стать героем мартовского анонса.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Новости о распространении коронавируса по Китаю (и всему миру) вызвали опасения, что эпидемия может повлиять на производство различных потребительских товаров. Apple может стать одной из тех компаний, кого это затронет; генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил инвесторам, что их производство может пострадать из-за сотрудничества с поставщиками, располагающимися близ Уханя.

Ранее неофициальные источники сообщили, что Apple успела сделать заказ на 80 миллионов смартфонов, 15 из которых – iPhone SE2/iPhone 9. Это, вместе с заявлением Тима Кука, спровоцировало появление неутешительных прогнозов аналитиков касательно задержек выпуска новой доступной модели iPhone. Тем не менее ключевой партнер Apple по производству, Foxconn, отрицает наличие каких-либо производственных задержек и гарантирует, что заказ будет выполнен вовремя.

Хотя никаких упоминаний о новом, еще не анонсированном iPhone не было, логично предположить, что, раз уж он стал частью заказа (если это и правда так), смартфон, скорее всего, будет анонсирован в марте. Однако, из-за отсутствия сведений от официальных источников, пока что это (подтверждение выпуска iPhone 9, размер заказа Apple и заявление от Foxconn) преимущественно домыслы.

Ожидается, что iPhone SE2/iPhone 9 будет оснащен новейшим процессором Apple A13, оперативной памятью 3 ГБ и хранилищем на 64/128 ГБ. С прогнозируемой ценой $400 он станет современной альтернативой устаревшему iPhone 8, который по-прежнему является предложением базового уровня в линейке Apple.