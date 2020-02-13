После сбора на этой неделе, комиссия GSMA приняла решение отменить выставку MWC 2020 из-за угрозы дальнейшего распространения эпидемии коронавируса. Напомним, что ранее несколько компаний уже приняли решение не посещать выставку все по той же причине, в результате чего в GSMA, видимо, и пришли к такому жесткому решению.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Mobile World Congress (MWC) - это одна из крупнейших ежегодных выставок смартфонов, но 2020 впервые прервал традиционное шоу. GSMA, организация, отвечающая за проведение MWC, сегодня утром сообщила, что в этом году выставка отменяется.

Ранее в этом месяце организация GSMA уже публиковала меры, которым необходимо следовать на MWC, чтобы снизить риск передачи и распространения нового коронавируса. Встретившись ранее на этой неделе, комиссия в GSMA пришла к мнению, что наилучшим вариантом будет и вовсе отменить выставку. Если конкретнее, то в опубликованной информации говорится о “невозможности GSMA организовать мероприятие в текущих условиях”.

На веб-сайте организации указано следующее:

Со времен первой выставки Mobile World Congress в Barcelona в 2006 году, GSMA удавалось объединять игроков индустрии, правительства, министерства, политиков, операторов и ключевых игроков рынка в одну большую экосистему. Принимая во внимание безопасность и стабильность в Барселоне сегодня, как в принимающей стране, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому как глобальная угроза распространения вспышки коронавируса не позволяет организовать мероприятие в текущих условиях. Представители принимающего выставку города уважают и принимают это решение GSMA и стороны принимающего города продолжат сотрудничество и совместную работу по организации MWC Barcelona 2021 и будущих выставок. Мы выражаем сочувствие всем пострадавшим от эпидемии в Китае и по всему миру.

Такое решение в организации приняли после того, как сразу несколько компаний ранее в этом месяце отказались от участия в MWC. Крупные компании, такие как LG и ZTE, отменили свое участие в выставке, чтобы обезопасить персонал от угрозы заражения.

На данный момент, Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) сообщает, что количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 43000, причем большая их часть находится в Китае и юговостоке Азии. Умершими от эпидемии числятся более 1000 человек.