MWC 2020 | MWC 2020 отменена из-за угрозы распространения коронавируса
Mobile World Congress (MWC) - это одна из крупнейших ежегодных выставок смартфонов, но 2020 впервые прервал традиционное шоу. GSMA, организация, отвечающая за проведение MWC, сегодня утром сообщила, что в этом году выставка отменяется.
Ранее в этом месяце организация GSMA уже публиковала меры, которым необходимо следовать на MWC, чтобы снизить риск передачи и распространения нового коронавируса. Встретившись ранее на этой неделе, комиссия в GSMA пришла к мнению, что наилучшим вариантом будет и вовсе отменить выставку. Если конкретнее, то в опубликованной информации говорится о “невозможности GSMA организовать мероприятие в текущих условиях”.
На веб-сайте организации указано следующее:
Со времен первой выставки Mobile World Congress в Barcelona в 2006 году, GSMA удавалось объединять игроков индустрии, правительства, министерства, политиков, операторов и ключевых игроков рынка в одну большую экосистему.
Принимая во внимание безопасность и стабильность в Барселоне сегодня, как в принимающей стране, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому как глобальная угроза распространения вспышки коронавируса не позволяет организовать мероприятие в текущих условиях.
Представители принимающего выставку города уважают и принимают это решение
GSMA и стороны принимающего города продолжат сотрудничество и совместную работу по организации MWC Barcelona 2021 и будущих выставок.
Мы выражаем сочувствие всем пострадавшим от эпидемии в Китае и по всему миру.
Такое решение в организации приняли после того, как сразу несколько компаний ранее в этом месяце отказались от участия в MWC. Крупные компании, такие как LG и ZTE, отменили свое участие в выставке, чтобы обезопасить персонал от угрозы заражения.
На данный момент, Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) сообщает, что количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 43000, причем большая их часть находится в Китае и юговостоке Азии. Умершими от эпидемии числятся более 1000 человек.