Мнение | Динамики Boombox просто уловка? DxOMark критикует аудиовозможности LG G8 ThinQ
LG завоевала репутацию лидера в сфере аудиосмартфонов, так что мы с замиранием сердца ожидали, что же DxOMark скажет по поводу звучания LG G8 ThinQ. Что ж, сайт наконец-то опубликовал аудиообзор этого устройства, но результаты оказались, мягко скажем, неожиданными.
LG G8 ThinQ получил 52 балла за звук, что ставит его на третье место с конца, над Black Shark 2 Pro и Sony Xperia 1.
В категории воспроизведения LG G8 ThinQ получил 52 балла. Это всего на один балл больше, чем у Honor 20 Pro с его монодинамиком. В частности, DxOMark отметил нехватку басов и слабую громкость динамиков G8 ThinQ. Однако это именно те аспекты, которые хваленая система динамиков Boombox должна была бы перекрыть, так что тут возникает много вопросов.
Я – один из владельцев LG V40 ThinQ, обладающего похожими динамиками, но качество звука этого смартфона я никогда не считал выдающимся в каком-либо смысле. Так что в словах DxOMark есть доля правды.
В категории записи результат ничуть не лучше. С точки зрения энтузиастов LG имеет лучшие микрофоны среди всех Android-смартфонов, но и тут G8 ThinQ набрал лишь 52 балла. Этот показатель поставил устройство на предпоследнее место, ниже в рейтинге DxOMark расположился лишь Black Shark 2 Pro – довольно шокирующий итог, не так ли?
Как реагировать на такой обзор – сказать тяжело, поскольку он идет вразрез с мнением большинства пользователей. К сожалению, аудио обзоры DxOMark не включают тестирование звука в наушниках. Ну в этой-то категории G8 ThinQ точно обойдет всех со своим Hi-Fi Quad ЦАП, верно? С DxOMark никогда не скажешь наверняка.