Особенность | Huawei Mate 20 X так и остался весьма недооцененным смартфоном
В конце 2018 года компания Huawei, на удивление всем, пополнила свою серию Mate 20 четвертым смартфоном – Mate 20 X. Это было совершенно нетипичное решение для Huawei. Пусть героем всех заголовков, в которых его как хвалили, так и порицали, стал Mate 20 Pro, но, оглядываясь назад, именно Mate 20 X можно назвать безусловным фаворитом того года.
В тесте DxOMark камеры Mate 20 X показали хороший результат: итоговый балл составил 111. Это всего на единицу меньше, чем у Mate 20 Pro – совсем неудивительно, т.к. оба устройства оснащены одинаковыми датчиками. Такой результат поставил смартфон на один уровень с Galaxy S10+ и iPhone 11. Ресурс также протестировал аудиовозможности Mate 20 X, которые вознесли его на самую верхушку рейтинга, позволив обойти даже более новые устройства, такие как iPhone 11 Pro Max и Galaxy Note 10+.
Конечно, результаты DxOMark не являются непреложной истиной, но наш собственный обзор Mate 20 X подтверждает, что смартфон весьма хорош в тестах камеры и аудио (см. полную версию обзора на английском в источниках).
Хотя может показаться, что большинство энтузиастов предпочитают небольшие устройства, сегмент больших смартфонов тоже весьма внушительный. Это особая ниша, т.к. она включает в себя устройства, которые больше обычных смартфонов, но меньше планшетов. Серия Mi Max от Xiaomi как раз это и предлагала, и у нее были свои поклонники. Mate 20 X пошел дальше и предложил пользователям премиум-возможности.
Этот смартфон оснащен большим 7.2-дюймовым AMOLED-дисплеем, у которого отсутствуют проблемы с зеленым оттенком, замеченные у Mate 20 Pro; громкие, лучшие в своем классе стереодинамики; флагманский процессор, который до сих пор считается хорошим; отличные камеры; разъем для наушников и большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Для тех, кто любит массивные телефоны, Mate 20 X был, и остается, почти идеальным вариантом. Безусловно, программное обеспечение Huawei нельзя назвать лучшим, но оно все же оно не настолько плохое, как о нем говорят. Во время запуска смартфон стоил около $1000, а сейчас его можно приобрести всего за $500, если знать, где искать. Тяжело спорить с тем, что это довольно хорошее предложение в этой ценовой категории, особенно если вам нравятся большие телефоны.
Источник(и)
DxOMark Audio Review (на английском)
DxOMark Camera Review (на английском)
Notebookcheck Review (полный обзор на английском)