Вы еще не забыли о Huawei, той самой компании, которая выпустила Mate 30 Pro? Это отличный смартфон, который Маркес Браунли с MKBHD вряд ли порекомендовал бы из-за отсутствия сервисов Google. P40 – продолжатель еще одной известной линейки флагманов Huawei. На новых рендерах P40 выглядит более практично, чем Mate 30 Pro, но кто будет его покупать?

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Huawei P30 и P30 Pro – отличные смартфоны, даже «близкие к совершенству», как мы написали в нашем прошлогоднем обзоре. Оба имеют первоклассные камеры и довольно аккуратный, по стандартам 2019 года, дизайн. Однако со времени выпуска серии P30 многое изменилось: дела у Huawei пошатнулись, а спрос на новый флагман, Mate 30 Pro, за пределами Китая оказался слабым. Устройство, вероятно, так никогда и не появится на большинстве рынков, хотя Huawei все же представила его в некоторых европейских странах.

Тем не менее провал серии Mate 30 не остановил Huawei; компания продолжила работу над P40 и P40 Pro. Ресурсы OnLeaks и 91mobiles, как всегда, помогают нам создать представление о внешнем виде новинок, в частности, о P40. На сайте 91mobiles сказано, что рендер получен из специализированного источника, однако есть вероятность, что речь идет не о самом изображении, а только о текстовом описании. Следовательно, картинка могла быть создана ресурсом 91mobiles, а не самим источником, так что некоторые ее детали могут быть неверны.

P40, в целом, выглядит почти так же, как и его предшественник, за исключением нескольких мест. Во-первых, на рендере видно, что в этом году Huawei заменила вырез на дисплее врезанной в экран селфи-камерой, как и многие производители. Панель, скорее всего, будет плоской, а не изогнутой, хотя, судя по опыту P30, все должно быть наоборот. Две фронтальные камеры расположатся в вырезе, одна из них, вероятно, будет ультраширокоугольным датчиком. Основная камера является тройной, ее сенсоры получат диафрагму от f/1.19 до f/2.4 судя по рендеру. Фокусное расстояние датчиков будет между 17 и 80 мм.

Платформа под основной камерой выглядит неоправданно большой, тем более, что львиная часть отведена под светодиодную вспышку. По нашему мнению, дизайн P40 будто подсмотрен у других производителей, хотя Huawei вполне могла бы отличиться собственными идеями. И если прочим компаниям удается продать в чем-то вторичные и посредственные флагманы стоимостью $800-$1000, то для Huawei с отсутствующими у нее сервисами Google этот номер не пройдет. Тот же Mate 30 Pro был куда более интересным и рисковым ходом, учитывая отсутствие качельки регулировки громкости и экстремально изогнутый дисплей. Безусловно, P40 Pro будет лучше, чем обычный P40, но изогнутый дисплей и еще одна камера сзади, вероятно, не станут той причиной, которая побудит людей за пределами Китая заплатить почти $1000 за смартфон.

Анонс Huawei P40 запланирован на март, а произойдет он в Париже.