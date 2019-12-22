Huawei P40 Pro получит 10-кратный оптический зум: раскрыты рендеры и детали новинки

Подтверждено, что анонс Huawei P40 и P40 Pro запланирован на март. Детали и рендеры устройств наконец раскрыты: на них изображены два амбициозных флагмана, которые будут конкурировать с Samsung Galaxy S11.

Компания Huawei продвинула возможности камерофонов на шаг вперед, благодаря возможностям ночного режима P20 Pro, представленного в прошлом году, а в последующих флагманах бренд усовершенствовал съемку при слабом освещении, а также зуммирование. В следующей серии, P40, компания собирается пойти еще дальше.

Согласно данным инсайдера Ice Universe, Huawei P40 Pro будет оснащен 10-кратным оптическим зумом. P30 Pro по-прежнему входит в число лучших зум-смартфонов, наряду с Mi Note 10 и OPPO Reno 10x Zoom. Если утечка окажется верной, то P40 Pro превзойдет все вышеупомянутые смартфоны.

В P30 Pro и OPPO Reno 10x Zoom была использована перископная система линз для достижения 5-кратного оптического увеличения, и мы ожидаем, что такая же технология будет использована и в P40 Pro.

Между тем, новые рендеры P40 показали нам плоский 6.1-дюймовый экран, в то время как у Pro-версии будет более крупный квадратный дисплей на 6.6 дюймов. Ожидается, что оба смартфона получат AMOLED-матрицы со встроенным в экран отпечатком пальца.

Пока неизвестно, расположатся ли селфи-камеры обоих устройств в вырезах вверху экрана или же будут вмонтированы прямо в дисплей. Выдвижных селфи-камер, тем не менее, не будет. К сожалению, ни один из смартфонов серии P40 не получит 3.5-мм разъем для наушников. P30 был хорош, но P40 явно превзойдет его.

Прочие характеристики P40 Pro включают частоту обновления дисплея 120 Гц и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Ожидается, что он будет оснащен пентакамерой, состоящей из датчика IMX686 на 64 МП, сверхширокоугольного объектива на 20 МП, телеобъектива на 16 МП, макрообъектива и датчика ToF.

Смартфоны официально будут представлены в марте.