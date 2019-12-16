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Инсайдеры утверждают, что в Huawei P40 и P40 Pro будет все и даже больше

Макет Huawei P40. (Источник: @hereYashRaj)
Макет Huawei P40. (Источник: @hereYashRaj)
Семь камер, графеновая батарея на 5500 мАч, зарядка мощностью 50 Вт, соотношение экрана к корпусу 98% и 6.5-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц? Это лишь некоторые из предполагаемых характеристик серии Huawei P40, по словам двух известных инсайдеров. Преувеличение или реальные возможности флагмана 2020 года?
Alex Alderson | 16/12/2019
Android Chinese Tech телефоны слухи

Huawei, как правило, обновляет свою P-серию в марте, но сведения о следующем поколении – линейке P40, уже появляются в Сети. Они пока ничем не подтверждены, как и большинство утечек, поэтому рекомендуем отнестись к ним с долей скепсиса.

Твиттер-инсайдеры @hereYashRaj и @ RODENT950, которые за последние месяцы успели доказать точность своих прогнозов, утверждают, что у P40 Pro будет 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей. Оба также заявляют, что разрешение экрана составит 2K, а @hereYashRaj подчеркивает еще и наличие частоты обновления 120 Гц. Дисплей займет приблизительно 98% передней панели, что будет достигнуто благодаря краям экрана типа «водопад».

Еще одной изюминкой P40 Pro станет его основная камера с 64-МП датчиком, по поводу которого мнения двух инсайдеров расходятся. @hereYashRaj утверждает, что это будет Sony IMX686, который Xiaomi представила в серии Redmi K30; а @RODENT950 сообщает, что это, возможно, будет IMX700, или, другой сенсор, созданный компанией Sony специально для Huawei. Кроме этого основная камера P40 Pro может получить еще четыре других сенсора, по мнению @hereYashRaj это макрообъектив, телеобъектив, ToF-датчик и сверхширокоугольный объектив. Huawei также оснастит P40 Pro двумя фронтальными камерами: одной – для стандартных снимков, а другой – для групповых селфи.

Более того, P40 Pro будет поддерживать мощность зарядки 50 Вт, что позволит ему заряжать аккумулятор емкостью 5500 мАч в течение 45 минут. @hereYashRaj утверждает, что сам аккумулятор будет изготовлен из графеновых материалов, что сделает его более плотным, чем обычные литий-ионные варианты.

Хотя вышеперечисленные характеристики могут оказаться далекими от реальности вполне можно ожидать, что серия P40 получит исключительные камеры (просто чтобы выдержать конкуренцию с Samsung). Линейка, скорее всего, снова выйдет без услуг Google Play, что, вероятно, повлияет на объемы ее продаж за пределами Китая.

Источник(и)

@RODENT950 (1) (2) (3), hereYashRaj, DigitalTrends

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Alex Alderson, 2019-12-16 (Update: 2019-12-16)

 