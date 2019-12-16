Инсайдеры утверждают, что в Huawei P40 и P40 Pro будет все и даже больше

Семь камер, графеновая батарея на 5500 мАч, зарядка мощностью 50 Вт, соотношение экрана к корпусу 98% и 6.5-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц? Это лишь некоторые из предполагаемых характеристик серии Huawei P40, по словам двух известных инсайдеров. Преувеличение или реальные возможности флагмана 2020 года?

Huawei, как правило, обновляет свою P-серию в марте, но сведения о следующем поколении – линейке P40, уже появляются в Сети. Они пока ничем не подтверждены, как и большинство утечек, поэтому рекомендуем отнестись к ним с долей скепсиса.

Твиттер-инсайдеры @hereYashRaj и @ RODENT950, которые за последние месяцы успели доказать точность своих прогнозов, утверждают, что у P40 Pro будет 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей. Оба также заявляют, что разрешение экрана составит 2K, а @hereYashRaj подчеркивает еще и наличие частоты обновления 120 Гц. Дисплей займет приблизительно 98% передней панели, что будет достигнуто благодаря краям экрана типа «водопад».

Еще одной изюминкой P40 Pro станет его основная камера с 64-МП датчиком, по поводу которого мнения двух инсайдеров расходятся. @hereYashRaj утверждает, что это будет Sony IMX686, который Xiaomi представила в серии Redmi K30; а @RODENT950 сообщает, что это, возможно, будет IMX700, или, другой сенсор, созданный компанией Sony специально для Huawei. Кроме этого основная камера P40 Pro может получить еще четыре других сенсора, по мнению @hereYashRaj это макрообъектив, телеобъектив, ToF-датчик и сверхширокоугольный объектив. Huawei также оснастит P40 Pro двумя фронтальными камерами: одной – для стандартных снимков, а другой – для групповых селфи.

Более того, P40 Pro будет поддерживать мощность зарядки 50 Вт, что позволит ему заряжать аккумулятор емкостью 5500 мАч в течение 45 минут. @hereYashRaj утверждает, что сам аккумулятор будет изготовлен из графеновых материалов, что сделает его более плотным, чем обычные литий-ионные варианты.

Хотя вышеперечисленные характеристики могут оказаться далекими от реальности вполне можно ожидать, что серия P40 получит исключительные камеры (просто чтобы выдержать конкуренцию с Samsung). Линейка, скорее всего, снова выйдет без услуг Google Play, что, вероятно, повлияет на объемы ее продаж за пределами Китая.