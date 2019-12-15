108-МП датчик на Galaxy S11+ получит возможность объединять пиксели 9-в-1

Samsung Galaxy S11+ будет оснащен 108-мегапиксельным сенсором, но не таким же, как на Xiaomi Mi Note 10. Очевидно, что главное различие между ними заключается в том, что датчик на S11+ будет использовать технологию слияния пикселей 9-в-1, что обеспечит размер пикселя 2.4 мкм и сделает его самым мощным датчиком во всей индустрии смартфонов.

После того, как стало известно о 108-МП датчике Samsung Galaxy S11+, появилась информация о том, что это будет не датчик ISOCELL Bright HMX Xiaomi, использованный в Mi Note 10. В следствии этого мы предположили, что речь может идти о внедрении сенсора с технологией объединения пикселей 3x3.

Согласно популярному Samsung-инсайдеру Ice Universe, в 108-мегапиксельном сенсоре Galaxy S11 действительно будет использована инновационная технология слияния пикселей 9-в-1. Поскольку объединение пикселей 4-в-1 Samsung назвала технологией Tetracell, логично предположить, что ее преемницу, 9-в-1, компания назовет уже Nonacell.

В датчиках с высоким разрешением необходимо разместить большое количество пикселей, при том, что самому датчику выделено не так много места в смартфоне; поэтому приходится делать пиксели меньше. Пиксельное объединение существует как раз для того, чтобы решить эту проблему, но до сих пор и Sony, и Samsung соединяли максимум 4-в-1, удваивая размер пикселя (вместо 0.8 – 1.6 мкм).

В сенсоре ISOCELL Bright HMX на Mi Note 10 использована как раз такая технология 4-в-1, а датчик Galaxy S11+ продвинется на шаг дальше, используя объединение 9-в-1, увеличив изначальный размер пикселя втрое (до 2.4 мкм). Безусловно, это означает, что камеры в S11+ выйдут на новый уровень. На данный момент на всем рынке только 40-мегапиксельный датчик IMX600 с технологией 4-в-1, использованный во флагманах Huawei, предлагает близкий к 2.4 мкм размер пикселя – 2 мкм.

Очевидно, что снимки с S11+ будут 12-мегапиксельными.

Мы бы сильно удивились, уступи Galaxy S11+ первенство в условиях плохой освещенности Huawei P30 Pro, не говоря уже о проблемах фильтра RYYB из флагмана Huawei.

К сожалению, новый датчик будет установлен только в модели Galaxy S11+, а вот S11 и S11e получат другие комплектующие.