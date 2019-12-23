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На очереди Galaxy Buds+ с активным шумоподавлением и большими аккумуляторами

Поговаривают, что Galaxy Buds+ будут похожи на текущую модель. (Источник: Notebookcheck)
Поговаривают, что Galaxy Buds+ будут похожи на текущую модель. (Источник: Notebookcheck)
Судя по слухам, скоро Samsung выпустит конкурента Apple Airpods Pro. Нормативные документы для новых наушников попали в Федеральную комиссию по связи США (FCC); из них мы узнали, что емкость аккумуляторов в новых наушников будет большие.
Sanjiv Sathiah | 23/12/2019
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Рынок полностью беспроводных наушников с активным шумоподавлением, фактически, начался с Apple AirPods Pro, и похоже, что Samsung тоже решила не отставать – компания уже готовит выпуск конкурирующего продукта. По слухам, заявка на одобрение устройства под названием Samsung Galaxy Buds+ уже попала в Федеральную комиссию по связи США (далее FCC), а его запуск, вероятно, уже запланирован на начало следующего года. Кроме того, в заявке указано, что Samsung хочет увеличить емкость аккумуляторов новой модели в три раза.

Нынешние Galaxy Buds от Samsung получили в целом положительные отзывы. Рецензенты высоко оценили их автономность: до 6 часов работы плюс дополнительные 7 часов, обеспечиваемые зарядом от чехла. Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 58 мАч, а чехол – на 252 мАч. Заявка в FCC предполагает, что новые наушники с шумоподавлением могут получить аккумуляторы размером до 150 мАч, а чехол – целых 600 мАч, хотя это не окончательные данные.

Однако увеличение размера аккумулятора не обязательно приведет к увеличению автономности, поскольку функция активного шумоподавления потребляет значительно больше энергии. Кроме того, увеличение емкости аккумулятора приведет к увеличению веса носимых устройств, который может стать довольно значительным, учитывая, что оригинальные Galaxy Buds итак весят по 6 грамм каждый. Это, конечно, не особо много, но больше, чем Apple AirPods Pro (5.4 граммов). Тем не менее, инсайдеры считают, что Galaxy Buds+, смогут предложить большее время автономной работы, чем 4.5 часа у AirPods Pro, и это компенсирует возможный дополнительный вес.

(Источник: FCC)
(Источник: FCC)

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Sanjiv Sathiah, 2019-12-23 (Update: 2019-12-23)

 