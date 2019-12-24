Realme X50 5G будет анонсирован в январе 2020 года и не только он

Предполагается, что Realme X50 станет первым 5G-устройством от данного производителя и получит процессор Snapdragon 765G. Компания недавно объявила, что анонс состоится 7 января 2020 года. Очевидно, что кроме этой версии компания также представит второй вариант.

Realme объявила о том, что официальная дата запуска смартфона X50 5G назначена на 7 января 2020 года. Кроме того, компания отметила, что будет представлена вторая версия этого же устройства. X50 5G, вероятно, занимает позицию «Lite», а не Pro, поскольку старшая версия ожидается с флагманским процессором Snapdragon 865.

К слову, X50 может стать первым смартфоном в мире, который будет оснащен новым Snapdragon 765G. Realme также недавно объявила, что этот чипсет обеспечит будущему устройству одновременное использование 5G и Wi-Fi. Такое интеллектуальное управление связью обеспечит пользователю наилучшую скорость в каждый конкретный момент времени.

Последние рендеры Realme показывают, что X50 будет выпущен в 2 расцветках: черной и зеленой. Кроме того, этот смартфон может получить двойную селфи-камеру, врезанную в экран. Предполагается также наличие сверхбыстрого стандарта зарядки VOOC 4.0, который уже установлен на флагмане X2 Pro.