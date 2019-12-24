Notebookcheck

Realme X50 5G будет анонсирован в январе 2020 года и не только он

Realme X50 получит процессор Qualcomm следующего поколения. (Источник: GSMArena)
Realme X50 получит процессор Qualcomm следующего поколения. (Источник: GSMArena)
Предполагается, что Realme X50 станет первым 5G-устройством от данного производителя и получит процессор Snapdragon 765G. Компания недавно объявила, что анонс состоится 7 января 2020 года. Очевидно, что кроме этой версии компания также представит второй вариант.
Deirdre O Donnell | 24/12/2019
5G Android Chinese Tech телефоны хранение данных

Realme объявила о том, что официальная дата запуска смартфона X50 5G назначена на 7 января 2020 года. Кроме того, компания отметила, что будет представлена вторая версия этого же устройства. X50 5G, вероятно, занимает позицию «Lite», а не Pro, поскольку старшая версия ожидается с флагманским процессором Snapdragon 865.

К слову, X50 может стать первым смартфоном в мире, который будет оснащен новым Snapdragon 765G. Realme также недавно объявила, что этот чипсет обеспечит будущему устройству одновременное использование 5G и Wi-Fi. Такое интеллектуальное управление связью обеспечит пользователю наилучшую скорость в каждый конкретный момент времени.

Последние рендеры Realme показывают, что X50 будет выпущен в 2 расцветках: черной и зеленой. Кроме того, этот смартфон может получить двойную селфи-камеру, врезанную в экран. Предполагается также наличие сверхбыстрого стандарта зарядки VOOC 4.0, который уже установлен на флагмане X2 Pro.

Источник(и)

Weibo

GSMArena

Ещё по теме

Поговаривают, что Galaxy Buds+ будут похожи на текущую модель. (Источник: Notebookcheck)
На очереди Galaxy Buds+ с активным шумоподавлением и большими аккумуляторами 23/12/2019
OPPO считает, что эра 5G уже идет полным ходом. (Источник: EE)
50 операторов по всему миру уже предоставляют услуги 5G 23/12/2019
В P30 Pro дебютировал объектив с перископной системой линз. (Источник: AnandTech)
Huawei P40 Pro получит 10-кратный оптический зум: раскрыты рендеры и детали новинки 22/12/2019
Ночной режим не лучший помощник, если вы любите засиживаться за смартфоном допоздна. (Источник: Healthysurvival)
Новое исследование утверждает, что «ночной режим» на смартфоне может нарушить ваш сон 19/12/2019
Realme U1. (Источник: GSMArena)
Realme вычеркнула некоторые смартфоны 2018 года из очереди на Android 10 03/12/2019
Скоро появится новая операционная система – RealmeOS. (Изображение: Firstpost)
Realme скоро откажется от ColorOS в пользу собственной RealmeOS на базе Android Q 12/08/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > Realme X50 5G будет анонсирован в январе 2020 года и не только он
Deirdre O Donnell, 2019-12-24 (Update: 2019-12-24)

 