Samsung наконец-то добавит поддержку DeX в Galaxy Fold вместе с ноябрьским патчем безопасности

Samsung подарила пользователям Galaxy Fold небольшой рождественский подарок вместе со вторым ключевым обновлением с момента запуска устройства. Кроме ноябрьского патча безопасности, Samsung также добавила поддержку режима Samsung DeX, которая отсутствовала при запуске смартфона.

Galaxy Fold – это смартфон, который открыл новую эру мобильных устройств, благодаря своему ультрасовременному гибкому дисплею Super AMOLED Infinity Flex. Последний, кстати, дает устройству уникальную возможность превращаться из компактного смартфона в маленький планшет. С другой стороны, такое аппаратное обеспечение требует специализированного программного обеспечения, чтобы иметь возможность в полной мере использовать смартфон; а это, безусловно, задерживает выпуск Android 10 до первого квартала 2020 года.

Samsung, однако, не забыла о владельцах Galaxy Fold. Компания только что начала запуск второго существенного обновления для устройства, которое содержит в себе режим Samsung DeX для работы с настольным компьютером. Samsung DeX – стандартный функционал, присутствующий на всех флагманах Samsung, позволяющий пользователям подключать устройство к внешнему монитору, клавиатуре и мышке для удобной работы на компьютере. Последняя версия также совместима с большинством ноутбуков на Windows.

Последняя версия Android Pie, включающая DeX, имеет номер сборки F900FXXU2ASKB для 4G-моделей и F900FXXU2ASKD/F900FXXU2ASKB – для 5G-вариантов. Если и есть смартфон/планшет Samsung, предназначенный специально для имитации рабочего стола, то это Galaxy Fold (т.к. Samsung DeX позволяет также использовать планшет как полноценный компьютер). Это отличный способ для использования огромных 12 ГБ ОЗУ и хранилища на 512 ГБ.