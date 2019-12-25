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Xiaomi, возможно, работает над встроенным эквалайзером для MIUI 11

MIUI наконец-то получит полноценный эквалайзер. (Источник: XDA)
MIUI наконец-то получит полноценный эквалайзер. (Источник: XDA)
MIUI - это пользовательский интерфейс Xiaomi для Android, который включает в себя стандартное аудио приложение под названием MiSound. Оно вполне удобное; однако ему не хватало эквалайзера (EQ) для настройки воспроизведения в соответствии с жанром или собственными предпочтениями. Однако разработчики, знакомые с последней версией MIUI, утверждают, что EQ найден в новой ОС.
Deirdre O Donnell | 25/12/2019
Android Audio Chinese Tech телефоны Software

MIUI – это интерфейс Xiaomi для Android, который устанавливается практически на все мобильные устройств этого производителя. Он известен своей функциональностью и возможностями, предоставленными Xiaomi. С другой стороны, в MIUI, безусловно, учтены не все моменты взаимодействия с пользователем.

В их список входит эквалайзер (далее EQ) для приложения MiSound, отсутствующий даже в последних версиях на базе Android 10 (примечание: в более ранних версиях эквалайзер доступен только при подключении гарнитуры). Судя по количеству приложений в Play Store, предоставляющих эту функцию, она стала довольно востребованной среди поклонников данной ОС.

Тем не менее, некоторые участники форума XDA и Xiaomi.eu (платформа для разработчиков MIUI) утверждают, что на днях обнаружили код для EQ в недавней MIUI 11 (v9.12.19). Эта сборка доступна всем заинтересованным пользователям; она может стимулировать изменения и в официальной версии ОС. Рассматриваемый EQ является базовым: имеет только 7 полос (как и в ранних версиях); тем не менее, он есть в системе, и это избавляет от необходимости загружать что-либо еще.

Это обновление добавит еще некоторые дополнительные функции в MiSound. Например, настройки для оптимизации для проводных гарнитур бренда Xiaomi (коих существует множество); меню, в котором пользователь может выбрать предварительно установленные уровни громкости и высоты тона, разработанные специально для разных возрастных диапазонов. На сегодняшний день новые опции пока не включены в MiSound/MIUI 11 по умолчанию.

Новые настройки в MiSound. (Источник: XDA)
Новые настройки в MiSound. (Источник: XDA)
 

Источник(и)

XDA

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Deirdre O Donnell, 2019-12-25 (Update: 2019-12-25)

 