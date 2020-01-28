Новая сборка MIUI 11 на базе Android 10 сильно разряжает аккумуляторы Xiaomi Mi 9T и Redmi K20, но решение есть

Последняя сборка Xiaomi MIUI 11 для Mi 9T и Redmi K20 стала не только очередным обновлением, но и проблемой, вызывающей сильную разрядку аккумулятора некоторых смартфонов. Решение уже найдено, а подозреваемыми в этом деле выступили сервисы Xiaomi.

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Mi 9T и Redmi K20 уже несколько недель как получили сборку MIUI 11 на базе Android 10, хотя для этого пришлось перейти с версии V11.0.3.0 на V11.0.1.0. Совсем недавно Xiaomi обновила оба устройства до версии 11.0.4.0, которая также содержала патчи безопасности за январь 2020 года. Новая сборка опять же создана на базе Android 10, а для некоторых регионов это и вовсе будет первое обновление до Android 10 (минуя версию V11.0.3.0).

К сожалению, после установки V11.0.4.0 некоторые пользователи сообщили о чрезмерно быстром расходе заряда аккумулятора. В крайнем случае можно просто сбросить настройки устройства до заводских, но время, потраченное на перенос файлов и повторную кастомизацию настроек, делает это решение не столь практичным.

По словам одного из пользователей форума Reddit, причиной тому может быть MIUI Optimization («Оптимизация MIUI»). Отключение этой функции – действие довольно простое, особенно если у вас уже включены настройки для разработчиков (для этого нужно просто семь раз нажать на строчку «Версия MIUI» в настройках смартфона). В этом самом меню (Настройки – Расширенные настройки – Для разработчиков) дойдите до самого конца и отключите оптимизацию MIUI.

Некоторые уже успели переустановить прошивку V11.0.4.0, и это помогло, но отключение оптимизации MIUI – явно более простой способ устранить причину быстрой разрядки вашего устройства. Если вы нашли еще какой-то способ, помогающий решить вышеупомянутую проблему, то поделитесь им с нами в комментариях.