Xiaomi Mi 10 может опередить серию Samsung Galaxy S20 по срокам запуска

Новые данные, касающиеся следующего флагманского телефона Xiaomi, говорят о том, что он может опередить мероприятие Galaxy Unpacked 2020. Это сделало бы Mi 10 первым устройством на процессоре Snapdragon 865, анонсированным в этом году. Кроме того, в скором времени может появиться его Pro-вариант.

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Согласно некоторым новым утечкам, источником которых являются пользователи соцсети Weibo, запуск Xiaomi Mi 10 может быть произведен раньше, чем выйдет новое поколение Samsung Galaxy S. В таком случае анонс должен произойти до 11 февраля 2020 года. Тем не менее право выпустить первое устройство на базе Snapdragon 865 может стоить того.

В настоящее время есть слухи, что Mi 10 также получит сенсор на 108 MП. Инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) из Twitter подтвердил это в своем последнем посте, касающемся этой темы. Правда, он ссылался на Mi 10 Pro, но большинство характеристик явно совпадали с ведомостями о Mi 10. Тем не менее эта (Pro) версия, по-видимому, должна получить четыре камеры 108+48+12+8 МП и всего один вариант с 12 ГБ ОЗУ.

А вот вторая модель (Mi 10) будет представлена минимум в нескольких конфигурациях: с накопителями от 128 до 512 ГБ со стартовой ценой от $550. Судя по рендерам будущего телефона Xiaomi у него также будет двойная селфи-камера, врезанная в экран. Будут ли утечки подтверждены или опровергнуты мы узнаем только спустя месяц.