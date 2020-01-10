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Xiaomi Mi 10 может опередить серию Samsung Galaxy S20 по срокам запуска

Новый флагман Xiaomi может выглядеть примерно так. (Источник: Twitter)
Новый флагман Xiaomi может выглядеть примерно так. (Источник: Twitter)
Новые данные, касающиеся следующего флагманского телефона Xiaomi, говорят о том, что он может опередить мероприятие Galaxy Unpacked 2020. Это сделало бы Mi 10 первым устройством на процессоре Snapdragon 865, анонсированным в этом году. Кроме того, в скором времени может появиться его Pro-вариант.
Deirdre O Donnell | 10/01/2020
5G Android Chinese Tech слухи телефоны Software хранение данных сенсорный

Согласно некоторым новым утечкам, источником которых являются пользователи соцсети Weibo, запуск Xiaomi Mi 10 может быть произведен раньше, чем выйдет новое поколение Samsung Galaxy S. В таком случае анонс должен произойти до 11 февраля 2020 года. Тем не менее право выпустить первое устройство на базе Snapdragon 865 может стоить того.

В настоящее время есть слухи, что Mi 10 также получит сенсор на 108 MП. Инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) из Twitter подтвердил это в своем последнем посте, касающемся этой темы. Правда, он ссылался на Mi 10 Pro, но большинство характеристик явно совпадали с ведомостями о Mi 10. Тем не менее эта (Pro) версия, по-видимому, должна получить четыре камеры 108+48+12+8 МП и всего один вариант с 12 ГБ ОЗУ.

А вот вторая модель (Mi 10) будет представлена минимум в нескольких конфигурациях: с накопителями от 128 до 512 ГБ со стартовой ценой от $550. Судя по рендерам будущего телефона Xiaomi у него также будет двойная селфи-камера, врезанная в экран. Будут ли утечки подтверждены или опровергнуты мы узнаем только спустя месяц.

Источник(и)

Twitter

DroidShout

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Deirdre O Donnell, 2020-01-10 (Update: 2020-01-10)

 