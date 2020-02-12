Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra наконец представлены официально. У всех трех новых моделей установлены 120-герцовые дисплеи, камеры с возможностью записи 8K и есть поддержка Quick Share - аналога AirDrop от Samsung. К несчастью, аудио разъем отсутствует у всех трех смартфонов, но Samsung расщедрились и добавили наушники от AKG в комплект поставки. В топовой конфигурации Galaxy S20 Ultra станет первым смартфоном с 16 ГБ оперативной памяти.

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Компания Samsung наконец-то представила свою флагманскую линейку 2020 года: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Из-за большого количества утечек, предварявших выход новинок, о большей части их характеристик мы уже были в курсе. Давайте посмотрим, что Samsung приготовила нам в этом году.

На этот раз Galaxy S20 является младшим в линейке, замещая собой прошлогодний Galaxy S10e. В данной модели установлен 6.2-дюймовый WQHD+ Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Модуль основной камер сочетает 12-МП сенсоры и 64-МП с телеобъективом, в то время как фронтальная камера обладает разрешением 10 МП - все это приводится в действие батареей на 4000 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки.

Galaxy S20 Plus представляет собой среднюю по старшинству модель в флагманской линейке. У него установлен дисплей побольше: 6.7 дюймов WQHD+ Super AMOLED с частотой 120 Гц. Модуль камеры такой же, как у Galaxy S20, но с дополнительным ToF-сенсором. За счет большей диагонали и размеров корпуса удалось вместить более мощную батарею: 4500 мАч.

Galaxy S20 Ultra - это топовый флагман. Он обладает 6.9-дюймовым WQHD+ Super AMOLED дисплеем с такой же частотой, как у двух других моделей, 108-МП камерой с широкоугольной оптикой (вспомогательными выступают 12-МП со сверхширокоугольной оптикой и 48-МП с телеобъективом). Разрешение фронтальной камеры составляет 40 МП. Для полного счастья сюда добавили еще и ToF сенсор. Телеобъектив способен обеспечивать 100-кратный гибридный зум, который в Samsung назвали 'Space Zoom'. Питает начинку смартфона огромная батарея на 5000 мАч с поддержкой 45-Вт зарядки.

В зависимости от региона продаж, смартфоны будут оснащаться Qualcomm Snapdragon 865 либо Exynos 990. Каждая модель также будет выпускаться в модификации с поддержкой 5G и 12 ГБ ОЗУ (за исключением особой версии Galaxy S20 Plus с 16 ГБ). Версии с 4G LTE будут выпускаться в "урезанной" конфигурации с 8 ГБ ОЗУ. В качестве оперативной памяти используются чипы LPDDR5, которые обладают повышенной скоростью и сниженным энергопотреблением. Galaxy S20 будет продаваться только в конфигурации с 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra будут существовать в версиях со 128 и 512 ГБ.

Как и предшественники, все флагманское трио поддерживает обратную беспроводную зарядку, которая позволяет заряжать мелкую электронику, вроде умных часов, наушников и т.д. Также все три модели поддерживают запись видео в разрешении 8K с частотой 24 к/с. Как и у Galaxy Note 10, у новинок нет отдельной клавиши вызова Bixby. Скучать за ней все равно никто не будет. Однако, аудио разъемы также пропали навсегда. Частично компенсирует это несчастье наличие наушников от AKG (USB Type-C) в комплекте.

Поставляться новинки будут с Android 10 и оболочкой One UI 2.0. Кроме того, на всех трех моделях дебютирует фирменная функция Quick Share, являющаяся аналогом AirDrop. Как и все сторонние приложения подобного плана, Quick Share задействует Bluetooth и Wi-Fi Direct для передачи и приема данных.

Стоимость Samsung Galaxy S20 5G начинается с $999, в то время как за Samsung Galaxy S20+ 5G придется выложить как минимум $1199. Как и ожидалось, Galaxy S20 Ultra оказался самым дорогим среди новинок - $1399. Пока что стоимость вариантов с 4G не была анонсирована, но в ближайшее время мы ее узнаем. Ниже мы привели снимки новых моделей.