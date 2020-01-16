В прошлом году Samsung убрала 3.5-мм аудио разъем из Galaxy Note 10, а в этом году то же самое ожидает и новые флагманы компании. Да, смартфоны Samsung Galaxy S20 останутся без разъемов для наушников, но что это означает для аудиолюбителей?

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За последние несколько дней, были раскрыты чуть ли не все подробности о будущей линейке Samsung Galaxy S20. Наконец дошла очередь и до первых реальных фото и даже видео с новинкой. Каков главный вывод? В смартфоне отсутствует 3.5-мм разъем для наушников.

Не «опять», а «снова»: еще в 2018 году ходили слухи, что из Galaxy Note 10 уберут разъем для наушников. Когда линейку Galaxy Note 10 наконец представили, в устройствах действительно не оказалось гнезда для наушников – ожидаемо, но все равно разочаровывающе.

Некоторые из поклонников серии Galaxy S надеялись, что, хотя бы, в S20 разъем для наушников сохранят, но эти надежды рухнули. Samsung безжалостно удалила 3.5-мм разъем из своей самой популярной линейки премиум-класса.

Наша точка зрения по этому вопросу давно известна постоянным читателям сайта, так что повторять ее в сотый раз не имеет смысла. Samsung нужно как-то продавать беспроводные аксессуары – вот и все приоритеты компании. Их не в чем упрекнуть, особенно если вспомнить, какую сумму Apple заработала на продажах своей линейки AirPods (и кто внедрил моду на беспроводные наушники).

К сожалению, устранение разъема для наушников в линейке Galaxy S20 отразится на аудиолюбителях не лучшим образом. На данный момент на рынке остается не так много вариантов премиум-смартфонов с гнездом для наушников. Если брать во внимание именно этот сегмент рынка смартфонов, то Google и Huawei отказались 3.5-мм разъема два года назад, OnePlus и Xiaomi – более года назад.

Остаются только LG или Asus. Обе компании по-прежнему лояльны к наличию аудио разъема, в частности, LG предлагает топовый стандарт Hi-Fi Quad-DAC. Asus, без сомнения, тоже делает отличные смартфоны, но все же не принадлежит к лиге таких гигантов, как Samsung, например.

Так что, похоже, что лучший выбор – это LG. Данная компания не только является первым конкурентом Samsung (на южнокорейском рынке), но и причисляется к самым известным в мире производителям, пусть даже ее репутация была какое-то время омрачена проблемами с неисправным оборудованием. Кроме того, нельзя не вспомнить об ужасном отношении бренда к обновлению программного обеспечения; хотя ситуация еще может измениться к лучшему, ведь рассылка обновления до Android 10 на LG G8 ThinQ (для устройств из США) началась всего через несколько недель после того, как эта прошивка появилась на Galaxy S10.

Последние слухи также пророчат, что компания Sony может вернуть разъем для наушников на свой следующий флагман. Это было бы приятной новостью для аудиолюбителей и расширило бы спектр их выбора.