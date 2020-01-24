POCO подтвердила, что POCO F2 не будет

POCO, который недавно стал независимым брендом в Индии, подтвердил, что POCO F2 не будет. Конечено, это не означает, что Pocophone F2 никогда не выйдет, но грядущий смартфон POCO не станет приемником F1. Компания также подтвердила сроки запуска нового устройства.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Вчера POCO, индийский бренд, отделившийся от Xiaomi, сообщил кое-что новое касательно своего следующего смартфона. Во-первых, это не POCO F2, судя по публикации в официальном Twitter-аккаунте компании. Однако это не значит, что POCO F2 не будет вообще; просто не он станет грядущей новинкой POCO.

Кстати, после запуска нового смартфона POCO ждать сразу же анонса Pocophone F2 тоже не стоит. Не останавливаясь на достигнутом, бренд POCO работающий пока только в Индии, готовится взять на себя контроль над всем суббрендом Pocophone в глобальном масштабе.

Чандолу Манмохан (Chandolu Manmohan), генеральный директор POCO India, в интервью Outlook India подтвердил, что следующий смартфон POCO запланирован на февраль. Соответственно, @IndiaPOCO опубликовала в Твиттере фотографию, подтверждающую это, правда, точная дата пока так и не названа.

К тому же полное название нового смартфона POCO пока не подтверждено. Компания намекнула на то, что это будет POCO X2, как мы уже писали вчера. Ходят слухи, что POCO X2 будет вариацией Redmi K30, но это также пока официально не подтверждено.