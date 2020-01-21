Qualcomm представила Snapdragon 720G, 662 и 460, поддерживающие 4G и ISRO NavIC GPS

Компания Qualcomm представила три новых процессора для будущих бюджетных смартфонов – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Эти однокристальные системы поддерживают 4G, Wi-Fi 6 и спутниковую систему ISRO NavIC GPS, а также имеют улучшенные возможности ИИ. Новые процессоры, начиная со Snapdragon 720G, будут доступны производителям по всему миру с первого квартала 2020 года.

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Qualcomm выпустила три новые мобильные платформы, предназначенные для бюджетных смартфонов: Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Эти процессоры предлагают высокую скорость 4G-соединения, улучшенную связь Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 с Qualcomm FastConnect 6, а также поддержку двухчастотной GNSS L1 и L5. Новые однокристальные системы также являются первыми на рынке, поддерживающими навигационную систему индийской организации космических исследований (ISRO) NavIC (Navigation with Indian Constellation).

Snapdragon 720G

Snapdragon 720G находится на стыке бюджетного и среднего класса Qualcomm, последний из которых в настоящее время представлен недавно анонсированными Snapdragon 765/765G. В то время как 765G работает на 7-нм техпроцессе, 720G является 8-нм вариантом с модемом Snapdragon X15 LTE. Последний поддерживает агрегацию с 3 несущими, 4x4 MIMO (4 антенны на прием, 4 антенны на передачу) на двух несущих и 256-QAM для загрузки скоростью до 800 Мбит/с.

Как и 765G, 720G также получил некоторые функции Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Платформа поддерживает HDR в играх, Qualcomm aptX Adaptive и процессор обработки изображений (далее ISP) Spectra 350L, обеспечивающий разрешение фотосъемки до 192 МП. Кроме того, однокристальная система получила движок AI Engine 5-го поколения и тензорный ускоритель Qualcomm Hexagon, а также FastConnect 6200 Wi-Fi с WPA3, Wi-Fi 6 8x8 и многопользовательским MIMO.

Snapdragon 662

В этом году 6-я серия тоже получит обновление в лице Snapdragon 662. Эта платформа оснащена ISP Spectra 340T, который поддерживает три камеры и захват изображений в формате HEIF. AI Engine 3-го поколения с Hexagon Vector Extensions (HVX) обеспечивает съемку фото в ночных сценариях с применением ИИ, а также распознавание лица и голоса и использование аватаров. Snapdragon 662 оснащен модемом Snapdragon X11 LTE, поддерживающим агрегацию с 2 несущими, 2x2 MIMO, 256-QAM и скорость загрузки до 390 Мбит/с.

Snapdragon 460

Snapdragon 460 призван стать серьезным обновлением Snapdragon 450: новая платформа получит высокопроизводительные ядра ЦП и улучшенный графический процессор. Qualcomm утверждает, что центральный процессор и графический ускоритель в Snapdragon 460 имеют на 70% и 60% большую производительность по сравнению со Snapdragon 450. Впервые 4-я серия получит, что-то связанное с ИИ: движок Qualcomm AI Engine 3-го поколения, а также HVX и ISP Spectra 340. Как и Snapdragon 662, Snapdragon 460 также оснащен модемом X11 LTE для подключения 4G-сетям.

Устройства с процессором Snapdragon 720G будут доступны в первом квартале 2020 года, а Xiaomi поборется за возможность выпустить самый первый смартфон на базе Snapdragon 720G раньше всех. Устройства на базе Snapdragon 662 и 460 будут доступны ближе к концу этого года.