Notebookcheck

Motorola готовит новый смартфон с кодовым названием Blackjack и аккумулятором на 5000 мАч

В серии Motorola One может произойти пополнение в ближайшее время. (Источник: Notebookcheck)
В серии Motorola One может произойти пополнение в ближайшее время. (Источник: Notebookcheck)
Федеральная комиссия по связи (FCC) на днях одобрила первый в этом году смартфон Motorola. Данные о продукте показывают номер модели (XT2055-2), кодовое имя (Blackjack) и некоторые характеристики. Устройство имеет большой аккумулятор, который может стать его главной изюминкой при запуске.
Deirdre O Donnell | 22/01/2020
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Согласно новой информации от FCC, Motorola может в скором времени представить в США свой первый смартфон 2020 года. Это устройство известно под идентификатором XT2055-2 («Blackjack»). Судя по некоторым признакам смартфон может стать частью многофункциональной и экономичной линейки One, созданной компанией несколько лет назад.

При общей длине 6.88 дюймов XT2055-2 может, в лучшем случае, претендовать на дисплей диагональю 6.6 дюймов. Новая сертификация также показывает, что устройство получит аккумулятор на 5000 мАч, а это открывает дверь для внедрения дополнительных возможностей/стандартов подключения. Тем не менее судя по документации FCC становится понятно, что это обычное LTE-устройство, которое даже не поддерживает 5-ГГц Wi-Fi.

Следовательно, новый смартфон, вероятно, станет представителем бюджетного сегмента после своего выпуска, который уже неизбежен. По крайней мере, новинка может получить интересное название, что характерно для устройств Motorola One: никаких сложных конструкций, чисел, приставок Pro или Max, а то и всего этого сразу. Мы уже познакомились с Macro, Zoom, Hyper и Action в 2019 году; интересно посмотреть, что Motorola приготовила на этот год.

Документация, касающаяся новинки от Motorola. (Источник: FCC/NashvilleChatter)
Документация, касающаяся новинки от Motorola. (Источник: FCC/NashvilleChatter)

Источник(и)

FCC, NashvilleChatter

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Deirdre O Donnell, 2020-01-22 (Update: 2020-01-23)

 