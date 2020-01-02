В крупных технических блогах сегодня легко можно найти множество обзоров, посвященных Galaxy Fold и гибким устройствам в целом. Однако есть риск, что критика в адрес этих продуктов не останется незамеченной, и производители смартфонов могут прекратить выпуск продуктов данной категории. Хотя на ранних этапах всегда есть, что критиковать, мы все же надеемся, что эти замечания не напугают производителей настолько, чтобы они вовсе прекратили выпускать свои инновационные устройства.

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После жалоб о том, что в последние пару лет смартфоны стали скучнее, было удивительно видеть, как различные технические блоги поставили Samsung Galaxy Fold в топ худших продуктов 2019 года. Да, пожалуй, несколько преждевременно было называть 2019-й годом новой эры в смартфонах, но это было до того, как мы узнали реальную цены на эти ультрасовременные устройства, а также до первоначального провала с запуском Galaxy Fold. Несмотря на это, критикам данных новинок стоит подумать дважды, прежде чем разносить эти устройства и их производителей в пух и прах, т.к. все может вернутся на круги своя, и тогда в будущем ничего не изменится: рынок так и будет завален скучными, однотипными устройствами в форм-факторе «моноблок».

Прежде чем продолжить, я должен признаться: у меня есть Galaxy Fold. В Австралии, где я живу, оператор Telstra предлагал Fold в рассрочку, которую я мгновенно оформил; меня, без сомнений, можно назвать целевой аудиторией такого смартфона. Как и многие из тех, кто читает этот сайт, я пытался найти идеальное устройство или даже комбинацию устройств, которые приблизят меня к «технической нирване». И Galaxy Fold справился с этим лучше, чем любой другой смартфон до него. Конечно, он подойдет не всем. Но я думаю, что Samsung (и Huawei) следует отдать должное за то, какой прорыв они сделали, а не высказывать претензии, как это в настоящее время делают некоторые весьма видные технические ресурсы.

Давайте посмотрим на уравнение цена/качество на примере Fold, ведь именно его цена – ключевой момент для критики. То, что смартфон стартует с $1980, безусловно, поумерило энтузиазм многих потенциальных покупателей. Однако, если сравнивать, это ненамного больше, чем $1500 за топовый iPhone 11 Pro Max от Apple с его 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 512 ГБ. При этом у Fold в 3 раза больший объем оперативной памяти (12 ГБ), и тоже есть накопитель на 512 ГБ. Кроме того, в комплект к нему входят беспроводные наушники Galaxy Buds от Samsung, фирменный чехол из углеродного волокна и пакет Samsung Care+ (который включает в себя услугу консьержа, т.е. реального ассистента, и большую скидку на замену экрана в случае необходимости в первые 12 месяцев эксплуатации). Если вы из тех, кто готов заплатить запрошенную стоимость (или приобрести в рассрочку, как это сделал я), то наверняка согласитесь, что за ультрасовременное гибридное устройство смартфон/планшет со складным 7.3-дюймовым дисплеем Super AMOLED и дополнительным 4.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем – это не так уж и много.

Точно так же интерес к Huawei Mate X и Moto Razr, чей запуск был отложен, упал из-за опубликованных стартовых цен: $2400 и $1500 соответственно. Однако снова привлечь внимание к складным устройствам удалось Samsung с ее провальным первым запуском Fold в середине года. Тестовые образцы выходили из строя из-за неудачного дизайна конструкции, который позволял пыли и мусору проникать через щели прямо под гибкий дисплей. Другой недостаток был связан с защитным слоем дисплея, который многие обзорщики банально перепутали с обычной защитной пленкой и отклеили, испортив экран. Сочетание высокой цены и хрупкости привело к заслуженной критике нового Fold.

Вскоре после этого Huawei также отложила запуск своего гибридного смартфона/планшета Mate X, еще больше подорвав этим общественное доверие к технологии складных дисплеев и усилив мнение: «Лучше не покупать гибкие устройства первого поколения». Объясняя причины задержки Huawei упомянула аналогичные проблемы с Samsung Fold, что, скорее всего, было сделано для отвода глаз, т.к. китайской компании в этот момент нужно было поспешно решить проблемы с ОС. Ей пришлось использовать версию Android с открытым исходным кодом, поскольку версия с сертифицированными Google-сервисами для Huawei не доступна из-за торговых санкций США. Компании пришлось работать в тени, чтобы оптимизировать операционную систему Android с открытым исходным кодом под смартфон/планшет. Отсутствие Google-сервисов в сочетании с торговыми санкциями США означают, что Mate X, возможно, так и не выйдет на международный рынок, несмотря на то, что смартфон стал хитом продаж на внутреннем рынке Китая.

Завершает плохие новости для гибких устройств задержка обновленной классической раскладушки Motorola Razr. По словам Motorola, дату анонса еще предстоит определить, поскольку огромный спрос на устройство «сильно превысил прогнозы поставок». Верить этому или нет – решайте сами, но наибольшую обеспокоенность у рецензентов вызвали прототипы устройства, показанные во время анонса, т.к. работали они на весьма среднем Snapdragon 710. Я могу предположить, что причина задержки заключается именно в замене процессора устройства на более мощный, чтобы хоть как-то обосновать начальную цену в $1500 и обеспечить оптимальный уровень продаж. Прототип Razr, тем не менее, подчеркнул еще одну проблему Galaxy Fold – складку на дисплее (сыграли на контрасте: Motorola разработала оригинальный шарнир, устраняющий эту особенность).

Несмотря на эти, казалось бы, существенные промахи, я использую Galaxy Fold ежедневно, в качестве своего постоянного смартфона уже в течение нескольких месяцев, и по-прежнему настроен оптимистично в отношении гибких гибридных смартфонов-планшетов, таких как Mate X. Более того, на фоне всеобщих опасений по поводу его хрупкости, не могу сказать, что сдуваю с Galaxy Fold пылинки. Конечно, давить на раскладной дисплей Infinity Flex так же сильно, как на стеклянный нельзя, но экран итак достаточно чувствителен к прикосновениям, а тактильная обратная связь действительно начинает иметь смысл на таком устройстве. Тем не менее, я, конечно, не взял бы его на пляж или в места, близкие к воде, поскольку он не является пыле- и влагоустойчивым; и все же мне очень нравится его потрясающий 7.3-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity Flex. При этом, он по-прежнему легко помещается в карман брюк и является достаточно компактным, прямо как iPod/iPhone, когда они впервые появились на сцене.

Учитывая, что это устройство первого поколения, его самыми существенными недостатками являются большой вес, ведь это, по сути, маленький планшет, а также неровный дисплей. Хотя складка не видна, если смотреть на устройство прямо, но, все же, если у Motorola получилось разработать шарнир, упреждающий эту проблему, так почему же Samsung не смогла сделать то же самое? Однако в любой другой категории Galaxy Fold – абсолютный победитель, особенно если вы, как и я, привыкли носить с собой и смартфон, и планшет. Бонус этого смартфона в том, что он снимает фотографии, достойные флагманского камерофона, не зависимо от условий съемки, да и время автономной работы у него также превосходное. Производительность, как и следовало ожидать, отличная благодаря комбинации Qualcomm Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ, которая способна выполнить любой мой запрос.

Я действительно хочу, чтобы Samsung продолжила линейку Galaxy Fold, и надеюсь, что компания смогла продать достаточно устройств, чтобы понять, что игра стоила свеч. На будущее Samsung запланировала смартфон-раскладушку по типу Motorola Razr, который тоже может снискать популярность, но, на мой взгляд, и у смартфона-планшета еще есть потенциал, чтобы продлить его на еще одно поколение, Galaxy Fold 2. Я надеюсь, что Samsung не станет зацикливаться на обзорах тех технических СМИ, которые несправедливо раскритиковали Fold и другие гибкие устройства – особенно, если учесть, что эти же ресурсы не так давно жаловались на стагнацию в сфере флагманских смартфонов. Вместо того, чтобы осуждать, давайте поощрять тех, кто рискует, в области технологий, т.е. «сумасшедших», как их мог бы назвать Роберт Стилтанен (Robert Stiltanen, основатель рекламного агентства «Siltanen & Partners»). В противном случае, нас ждет бесконечное море посредственных и однотипных устройств.