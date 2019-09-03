Похоже, что многострадальный Galaxy Fold от Samsung вскоре наконец-то выйдет в своём финальном виде. Новости из Кореи указывают на скорый запуск устройства в рамках IFA в Берлине, 6 сентября.

После отложенного запуска Galaxy Fold около пяти месяцев назад фанаты Samsung приготовились ждать нового анонса до конца этого года. Похоже, что скоро их терпение окупиться сторицей. Новости из Кореи подтверждают, что перезапуск Galaxy Fold состоится 6 сентября в рамках специального мероприятия на выставке IFA Berlin. 11 сентября устройство наконец-то появится на домашнем рынке.

По словам представителей Tizenhelp, Galaxy Fold будет выпущен в ограниченном количестве, всего около 2500 единиц, предназначенных для корейских магазинов. Это примерно 300-400 единиц для каждого. При стартовой цене в $1980 Fold изначально должен был поставляться в относительно небольших количествах, но после первоначальных проблем со складным дисплеем Super AMOLED запланированное число устройств для рынка ещё больше сократилось.

Наличие проблем в смартфоне со столь передовыми технологиями не особенно удивляет, хотя со-генеральный директор Samsung Донг Джин Ко (DJ Koh) признал, что трудности при первом запуске были ударом для корейского технологического гиганта. Чтобы решить проблемы, возникшие у пользователей устройства, компания Samsung изменила способ нанесения защитного слоя на экран так, чтобы его нельзя было столь легко отклеить. Производитель также внес коррективы в шарнир устройства, защитив его от попадания пыли и другого мусора под дисплей.