Dell неожиданно выпустила обновление для XPS 15 9570, решающее проблемы со спящим режимом Modern Standby

Dell без лишней шумихи разместила на своем веб-сайте обновление для XPS 15 9570 под названием «Modern Standby Performance Improvement Package Application», призванное решить проблемы, возникающие с режимом Modern Standby. При этом ранее Dell утверждала, что для этого необходима переустановка Windows 10. Компания отметила это обновление как срочное, поскольку оно также обновляет компьютеры до BIOS 1.12.0. Обновление на 66,94 МБ уже доступно для скачивания.

Похоже, что Dell, недавно выпустившая XPS 15 7590, не забыла также о XPS 15 9570 и его проблемах со спящим режимом. Интересно, что неприятности в этой сфере были у ноутбука с момента его запуска в 2018 году, причем недавно Dell попыталась даже обвинить во всём пользователей. Да и решение компании возвратить режим S3, который она упразднила в прошлом году во время обновления BIOS, также разочаровало владельцев XPS 15 9570.

Dell так и не вернула режим S3, но предприняла шаги для повышения производительности в режиме Modern Standby для XPS 15 9570. В пятницу компания без громких анонсов выпустила обновление под названием «Modern Standby Performance Improvement Package Application» (букв.перев. «пакет для улучшения быстродействия Modern Standby»), которое весит всего 66,94 МБ (примеч. фактически, оно позволяет опцию «Connected Standby» заменить на «Disconnected Modern Standby», т.е. отключить Wi-Fi в спящем режиме). Обновление было обнаружено пользователем pokechat8978 с Reddit. На официальном сайте компании написано, что оно включает следующее:

Исправления:

Исправлена ​​ошибка, из-за Интернет-подключение (функция WoWLAN) было активно в режиме «Modern Standby».

Улучшения:

Улучшена производительность в режиме Modern Standby.

Обновлён BIOS и драйвер Intel Rapid Storage Technology.

Согласно журналу изменений, обновление всё-таки отключает Wi-Fi во время сна, хотя это итак можно сделать вручную в настройках Windows 10, как утверждает пользователь Reddit с ником mkdr.

Таким образом обновление «Modern Standby Performance Improvement Package Application» не представляет из себя ничего нового для владельцев that XPS 15 9570. Смешно то, ранее Dell заявляла, что единственный вариант для решения проблемы с «Connected Standby» (или включённым Wi-Fi) – переустановка всей ОС, а теперь компания предлагает вот это безобидное обновление. Очередная шутка от Dell? Если нам удастся в ближайшее время протестировать это обновление, мы обязательно выскажем своё мнение по этому поводу.