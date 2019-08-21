Серии Dell 2-в-1 Inspiron 13, 15 и 17 7000 с процессорами Core i7-10510U Comet Lake будут выпущены на этой неделе

Конвертируемые ноутбуки Inspiron 13, 15 и 17 7000 станут первыми в своей категории, кто получит процессоры Core i5-10210U и Core i7-10510U. Вместе с процессорами Intel 10-го поколения устройства будут оснащены разъёмами USB Type-C Power Delivery и Thunderbolt 3.

Чтобы не возникло путаницы, напомним, что 13,3-дюймовый XPS 13 7390 2-в-1 и 15,6-дюймовый XPS 15 7590 – это ранее выпущенные модели высокого класса, а сейчас речь идёт о среднем сегменте, для которого Dell подготовила устройства с очень похожими наименованиями: 13,3-дюймовый Inspiron 13 7390 2-в-1, 15,6-дюймовый Inspiron 15 7591 2-в-1 и 17,3-дюймовый Inspiron 17 7791 2-в-1, которые должны выйти к концу этого месяца. Эти системы будут оснащены процессорами Whiskey Lake-U или Comet Lake-U вплоть до Core i7-10510U, в зависимости от конфигурации.

Наиболее заметная особенность нового семейства Inspiron – это слот "Pen Garage" для размещения стилуса. Как показано на изображениях ниже, углубление расположено между шарнирами – это новое дизайнерское решение, отличающееся от варианта Lenovo Yoga C930 (размещения внутри корпуса) или крепления с помощью магнитов, как в серии Dell XPS 15 9575. Pen Garage более надёжен, чем магниты, и, в то же время, позволяет использовать стилусы любой толщины (больше напоминающие обычную ручку), в отличии от Lenovo Yoga C930.

Интересно, что в 17,3-дюймовом Inspiron 17 7000 2-в-1 нет Pen Garage: такой дизайн является эксклюзивной особенностью моделей Inspiron 13 2-в-1 и Inspiron 15 2-в-1.

Продажи Inspiron 13, 15 и 17 7000 2-в-1 стартуют 22 августа в Европе, Ближнем Востоке и Африке с ценником от €949, а покупателям из Северной Америки придётся подождать до 1 октября, но стартовая цена будет составлять всего $849. Ознакомьтесь с официальными изображениями продуктов, а также их спецификациями ниже, чтобы узнать больше о новых сериях.