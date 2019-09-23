Dell XPS 15 с двойным складным OLED-дисплеем может стать реальностью в ближайшем будущем

На прошлой неделе Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала патент Dell на устройство с двумя дисплеями. В нём подробно описываются пути решения некоторых проблем складных дисплеев, таких как: согласованность уровней яркости, цвета и контрастности. В патенте также говорится о решении проблемы выгорания гибкого OLED-экрана, следовательно, Dell действительно работает над таким ноутбуком.

Несмотря на все недостатки складных дисплеев, они сумели вызвать настоящий ажиотаж с момента анонса Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Хотя технология ещё не отточена до блеска, производители ноутбуков начали приглядываться к ней как к перспективному направлению.

Вскоре после майского анонса Lenovo ThinkPad X1, ноутбука с гибким дисплеем, тогдашний вице-президент Dell по XPS и Alienware Франк Азор (Frank Azor) заявил, что их компания тоже работает над внедрением данной технологии. В настоящее время LetsGoDigital уже изучил патент, опубликованный 12 сентября 2019 года и создал свои фирменные рендеры. Сам патент Dell подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) ещё в марте 2018 года.

Патент описывает устройство с двумя дисплеями, соединенными узким шарниром. Однако кроме этого в патенте также говорится о цельном складывающемся дисплее и акцентируются такие характеристики дисплея, как: яркость, цвет и контрастность, а также то, как могут изменяться цвета в разных частях дисплея. В патенте упоминается и решение проблемы выгорания гибкого OLED-экрана.

Конечно, складной ноутбук Dell XPS ещё весьма далёк от реальности. Несмотря на то, что ранее Азор утверждал, что Dell уже «преодолела 95% пути», компании всё ещё необходимо проделать большую работу в области программного обеспечения. Вопрос того, как правильно расположить клавиатуру и аккумулятор в соответствии со сгибом дисплея, также требует решения.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с самим патентом по ссылке ниже, поскольку в нём есть довольно интересная информация.