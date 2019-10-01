BIOS 1.13.0 от Dell не мешает зарядке через USB Type-C на XPS 15 9570, разве что немного замедляет вентиляторы в режиме ожидания

Dell недавно выпустила новую версию BIOS для XPS 15 9570, которую мы решили протестировать. Несмотря на жалобы пользователей, у нас данное обновление не помешало заряжать ноутбук через USB Type-C и не оказало негативного влияния на производительность. Читайте дальше, чтобы узнать больше о работе XPS 15 9570 на BIOS 1.13.0.

Dell уже выпускала обновления BIOS, которые то убивали производительность дискретной видеокарты NVIDIA, то провоцировали проблемы с задержкой DPC (отложенного вызова процедуры или просто управление драйверами, позволяющими ставить их в очередь). Поэтому неудивительно, что на Reddit уже появилось несколько веток, касающихся проблем с BIOS 1.13.0, выпущенным в начале этого месяца. Тем не менее, мы решили проверить, что же произойдёт с нашим тестовым устройством с процессором Core i9-8950HK и графическим процессором GeForce GTX 1050 Ti Max-Q после обновления прошивки. Хотим подчеркнуть, что наш опыт работы с BIOS 1.13.0 ограничился только этой системой, поэтому мы не располагаем информацией, касающейся других моделей.

У наших предыдущих тестовых образцов XPS 15 9570 наблюдались проблемы с вентиляторами, когда они переходили в режим ожидания, но Dell в частном порядке сообщила нам, что как раз для устранения этой проблемы и был выпущен BIOS 1.13.0. В новом тестовым устройстве такой проблемы (по счастливой случайности) не обнаружилось ни на версии BIOS 1.10.1, ни после обновления до BIOS 1.13.0. Кстати, наши предыдущие тестовые устройства работали на Core i5-9300H и Core i7-9750H.

Dell не ввела никаких ограничений по откату с BIOS 1.13.0 на более ранние версии. Следовательно, вы можете опробовать BIOS 1.13.0 на своей машине, а если не понравится – без проблем вернуться на более раннюю версию. Правда, откат возможен только до BIOS 1.3.0, но это правило существует уже почти год, так что у вас наверняка версия страше.

Кроме того, в BIOS 1.13.0 температурный предел находится на уровне всё тех же 75°C, которые Dell установила в BIOS 1.3.1 (ранее предел был 78°C). Поступали жалобы на предыдущие версии BIOS, которые ограничивали частоты дискретных видеокарт NVIDIA до 300 МГц, но при работе на различных BIOS наш тестовый ноутбук так и не столкнулся с данной проблемой. Правда, одновременный запуск Unigine Heaven 4.0 и FurMark, а затем игра в течении нескольких минут на предельных показателях, привели к падению частоты графического процессора ниже 1 ГГц, но это происходило в BIOS 1.10.1, 1.12.0 и 1.13.0. Мы не заметили резкого падения частоты кадров в Forza Horizon 4 при использовании BIOS 1.13.0, но, и улучшения производительности тоже не наблюдалось. Эти тесты проводились с устройством, работающим в режиме Ultra Performance, выбранном в Dell Power Manager.

BIOS 1.13.0 также не создал проблем с вентилятором в нашем тестовом устройстве. Мы проверили наличие проблем с производительностью вентилятора при работе в оптимальном режиме (Optimized) из Dell Power Manager, но за всё время выполнения простых задач, таких как просмотр веб-страниц и загрузка файлов, ни разу не слышали, чтобы вентиляторы громко крутились и неприятно шумели.

Наконец, уделим внимание проблеме с остановкой зарядки через USB Type-C на XPS 15 9570 из-за установки BIOS 1.13.0. Наше тестовое устройство предупредило нас о недостаточной мощности зарядного устройства Type-C мощностью 65 Вт, но оно, тем не менее, продолжало заряжаться так же, как это было в предыдущих версиях. В итоге нам не удалось обнаружить никакой связи между процессом зарядки и установленной прошивкой, поскольку мы проверили все версии от BIOS 1.13.0 до BIOS 1.10.1 дважды, но наше устройство продолжало нормально заряжаться через адаптер на 65 Вт во всех случаях. Мы не отрицаем наличие такой проблемы у других пользователей, но сомневаемся, что она возникла именно из-за BIOS 1.13.0. Некоторые источники предлагают альтернативные причины возникновения проблемы.

В целом, BIOS 1.13.0, не предлагает каких-то принципиальных изменений, а является скорее небольшой ревизией. На нашем устройстве ничего не поменялось, разве что незначительно снизилась температура в режиме ожидания если сравнивать между BIOS 1.13.0 и BIOS 1.12.0, но это может быть лишь наше субъективное восприятие. Расскажите нам в комментариях о своём опыте работы с BIOS 1.13.0, возможно, вы сталкивались с какими-либо проблемами, которые мы пропустили? Ждём ваших историй.