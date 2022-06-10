Обновление BIOS для Razer Blade 17 2022 повышает производительность видеокарты

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Недавно у нас в обзоре побывал Razer Blade 17 2022 года выпуска на базе видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti со 165-Вт TGP. Как хорошо известно, производительность современных видеокарт Nvidia сильно зависит от выставленного производителем ноутбука уровня TGP - предела энергопотребления. Показатели Blade 17 и без того были отличными в наших тестах, однако Razer внезапно выпустила обновление BIOS для некоторых конфигураций модели, повышающее уровень TGP на 10 Вт. Соответственно, теперь у версии на базе RTX 3080 Ti значение будет составлять 175 Вт (максимальный предел), а у версии на RTX 3060 130 Вт.

Ниже приведен список конфигураций модели, для которых доступно обновление BIOS. Мы просмотрели характеристики данных конфигураций и выяснили, что обновлению не подлежат ноутбуки с RTX 3070 Ti - вероятно в Razer решили сделать конфигурацию на базе RTX 3080 Ti более привлекательной.

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Обновление и инструкцию по его установке можно скачать по ссылке ниже. Вероятный прирост производительности вряд-ли превысит считанные проценты, при этом ноутбук, вероятно, станет греться немного сильнее под нагрузкой.

Официальное заявление Razer к данной новости:

"Изучая все пути повышения производительности системы, наши инженеры решили увеличить предельные лимит механизма Dynamic Boost на дополнительные 10 Вт для моделей на базе RTX 3060 и RTX 3080 Ti. В результате у RTX 3060 предельный общий TGP теперь составит до 130 Вт (115 Вт + 25 Вт), а у RTX 3080 Ti 175 Вт (150 Вт + 25 Вт) при наличии условий для успешного срабатывания механизма Dynamic Boost."

Выставленные по заводу 165 Вт итак были рекордным показателем для TGP среди тонких игровых ноутбуков, потому теперешние 175 Вт по идее позволят еще заметнее выделяться на фоне одноклассников. Впрочем, при пока-что остается неизвестным, затронет ли повышение TGP каким-либо образом уровень TDP процессора, дабы компенсировать сдвиг баланса электропитания.