В российской рознице появился Infinix InBook X2, доступный металлический ноутбук
На фоне множества торговых и финансовых ограничений, в которых на данный момент работают самые разные компании РФ, часть зарубежных поставщиков начинает приостанавливать поставки своей самой новой электроники. На официальном сайте Apple нет и намёка на самые свежие, представленные пару дней назад ноутбуки Apple, и этот пример - не одиночный. В таких условиях остаётся только выходить на новых, ранее не представленных на российском рынке производителей.
InBook X2, который мы тестировали несколько месяцев назад, и выпускающая его компания Infinix - как раз такой случай. Этот ноутбук отличается приятным металлическим корпусом, адекватной производительностью, хорошей клавиатурой с подсветкой и экраном с почти полным отображением sRGB, всё это - по вполне вменяемой цене.
Совсем недавно этот ноутбук появился в ассортименте наиболее значимой, что касается электроники, торговой сети - DNS. Описываемая конфигурация располагает:
- двухъядерным процессором Core i3-1005G1
- встроенным графическим адаптером Intel
- 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти
Такая конфигурация не порадует геймера, но для большинства повседневных дел подойдёт просто отлично. Куда лучше случайно взятого ноутбука близкой стоимости с процессором Intel Celeron или Intel Pentium. Ах, да, цена. В северо-западных подразделениях DNS, включая город Санкт-Петербург, за такой ноутбук просят 36999. Предлагаются два цвета. Серебристый и синий.
Какое-то время InBook X2 продаёт и Ozon, причём в большем разнообразии конфигураций. Но цены кусаются. Core i5-1035G1 вместе с 8 ГБ и 512 ГБ памяти обойдутся в 50 тысяч рублей; за Core i7-1065G7, 8 ГБ, 512 ГБ попросят 60 тысяч.
Во всех описанных конфигурациях нет встроенной лицензии Windows, но, отметим, на любую из них можно будет установить Windows 10 или Windows 11.
Как и рассказывает наш обзор, добавить оперативную память после покупки не выйдет - она припаяна. Простой замене поддаётся только SSD.