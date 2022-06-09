Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

В российской рознице появился Infinix InBook X2, доступный металлический ноутбук

Изображение: Notebookcheck
Изображение: Notebookcheck
Торговые сети ищут новых поставщиков на фоне сокращения поставок от признанных компаний, вроде Apple - и находят их
Сергей Тарасов,
ноутбуки Intel Ice Lake выгодно из Китая

На фоне множества торговых и финансовых ограничений, в которых на данный момент работают самые разные компании РФ, часть зарубежных поставщиков начинает приостанавливать поставки своей самой новой электроники. На официальном сайте Apple нет и намёка на самые свежие, представленные пару дней назад ноутбуки Apple, и этот пример - не одиночный. В таких условиях остаётся только выходить на новых, ранее не представленных на российском рынке производителей.

InBook X2, который мы тестировали несколько месяцев назад, и выпускающая его компания Infinix - как раз такой случай. Этот ноутбук отличается приятным металлическим корпусом, адекватной производительностью, хорошей клавиатурой с подсветкой и экраном с почти полным отображением sRGB, всё это - по вполне вменяемой цене.

Совсем недавно этот ноутбук появился в ассортименте наиболее значимой, что касается электроники, торговой сети - DNS. Описываемая конфигурация располагает:

  • двухъядерным процессором Core i3-1005G1
  • встроенным графическим адаптером Intel
  • 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти

Такая конфигурация не порадует геймера, но для большинства повседневных дел подойдёт просто отлично. Куда лучше случайно взятого ноутбука близкой стоимости с процессором Intel Celeron или Intel Pentium. Ах, да, цена. В северо-западных подразделениях DNS, включая город Санкт-Петербург, за такой ноутбук просят 36999. Предлагаются два цвета. Серебристый и синий.

Какое-то время InBook X2 продаёт и Ozon, причём в большем разнообразии конфигураций. Но цены кусаются. Core i5-1035G1 вместе с 8 ГБ и 512 ГБ памяти обойдутся в 50 тысяч рублей; за Core i7-1065G7, 8 ГБ, 512 ГБ попросят 60 тысяч.

Во всех описанных конфигурациях нет встроенной лицензии Windows, но, отметим, на любую из них можно будет установить Windows 10 или Windows 11.

Как и рассказывает наш обзор, добавить оперативную память после покупки не выйдет - она припаяна. Простой замене поддаётся только SSD.

Начиная с 2024 года USB Type-C стан...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2132 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 06 > В российской рознице появился Infinix InBook X2, доступный металлический ноутбук
Сергей Тарасов, 2022-06- 9 (Update: 2022-06- 9)