В российской рознице появился Infinix InBook X2, доступный металлический ноутбук

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

На фоне множества торговых и финансовых ограничений, в которых на данный момент работают самые разные компании РФ, часть зарубежных поставщиков начинает приостанавливать поставки своей самой новой электроники. На официальном сайте Apple нет и намёка на самые свежие, представленные пару дней назад ноутбуки Apple, и этот пример - не одиночный. В таких условиях остаётся только выходить на новых, ранее не представленных на российском рынке производителей.

InBook X2, который мы тестировали несколько месяцев назад, и выпускающая его компания Infinix - как раз такой случай. Этот ноутбук отличается приятным металлическим корпусом, адекватной производительностью, хорошей клавиатурой с подсветкой и экраном с почти полным отображением sRGB, всё это - по вполне вменяемой цене.

Совсем недавно этот ноутбук появился в ассортименте наиболее значимой, что касается электроники, торговой сети - DNS. Описываемая конфигурация располагает:

двухъядерным процессором Core i3-1005G1

встроенным графическим адаптером Intel

4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти

Такая конфигурация не порадует геймера, но для большинства повседневных дел подойдёт просто отлично. Куда лучше случайно взятого ноутбука близкой стоимости с процессором Intel Celeron или Intel Pentium. Ах, да, цена. В северо-западных подразделениях DNS, включая город Санкт-Петербург, за такой ноутбук просят 36999. Предлагаются два цвета. Серебристый и синий.

Какое-то время InBook X2 продаёт и Ozon, причём в большем разнообразии конфигураций. Но цены кусаются. Core i5-1035G1 вместе с 8 ГБ и 512 ГБ памяти обойдутся в 50 тысяч рублей; за Core i7-1065G7, 8 ГБ, 512 ГБ попросят 60 тысяч.

Во всех описанных конфигурациях нет встроенной лицензии Windows, но, отметим, на любую из них можно будет установить Windows 10 или Windows 11.

Как и рассказывает наш обзор, добавить оперативную память после покупки не выйдет - она припаяна. Простой замене поддаётся только SSD.