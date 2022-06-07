Обновлённый MacBook Air несёт в себе процессор M2 и "монобровь"

Производительность будет несколько больше, чем у модели с M1. Цена стартует от 1199 долларов США

3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4

MacBook Air, наконец, дождался обновления внешнего вида. Не зря от WWDC две тысячи двадцать второго года ждали пришествия новых ноутбуков; это и произошло.

Новинка стала несколько шустрее и чуть тоньше, чем былой Air, а внешне теперь напоминает 14-дюймовый MacBook Pro. В том числе, наверное, острый передний край основной половины корпуса продолжит немного врезаться в запястья. На страницах сайта Apple упоминается немало достоинств M2 относительно M1, но, по всей видимости, новый ноутбук обладает пассивным (без вентилятора) охлаждением, как и прежний, и потому не даст своему процессору развернуться на полную.

К былым серебристому, серому и золотистому окрасу добавился четвёртый вариант, синий. Стоимость базовой конфигурации если и изменилась, то не сильно - от 1899 австралийских, 1199 американских, 1499 канадских долларов, или от 1249 британских фунтов. Оперативной и постоянной памяти в ней будет всё столько же, 8 ГБ и 256 ГБ. Конечно, за доплату можно будет добавить и того, и другого. Максимально возможное количество RAM, например, равно 24 ГБ.

Заявленная толщина: 1.13 сантим.

заявленный вес: 1.24 килогр.

экран: 13.6 дюйма [34.54 сантим.] при разрешении 2560 x 1664 точек

процессор: Apple M2 с 8 процессорными ядрами и интегрированной графикой с 8 либо 10 кластерами унифицированных шейдеров

Тех, кто ждал волшебных буквосочетаний OLED, или mini-LED, или micro-LED, презентация новинок Apple не порадовала. Дисплей по-прежнему остаётся жидкокристаллическим, с простой однозонной подсветкой. По-прежнему даёт 500 единиц яркости, автоматическую регулировку яркости и автоматическую подстройку цветовой температуры под окружающую обстановку (TrueTone).

Верхняя рамка над дисплеем заметно уменьшилась в размерах, но не вся - в самом центре она, как бы, свисает вниз; иначе говоря, сделан аккуратный врез в территорию самого дисплея. В той области размещены, по всей видимости, камера с датчиками цветовой температуры и освещённости; на доступных к настоящему моменту фото- и видеоматериалах всё это выглядит немного менее изящно, чем в MB Pro 14" и MB Pro 16". Продажи ноутбука должны начаться в "следующем месяце" - по всей видимости, в порядке очереди. Кто первый оформил предварительный заказ, тот первый получит посылку.

Как о большой победе, в Apple объявляют о замене старой веб-камеры на новую с разрешением 1080p. Будет ли эффект - покажут лишь независимые обзоры.

Напоследок отметим, что 13-дюймовый MB Pro из продажи пока не исчезнет, напротив, в него тоже добавили процессор Apple M2.

А что в России?

Российский раздел сайта Apple не обновляется уже некоторое время. Соответственно, информации о свежепредставленных ноутбуках на нём нет, и гарантии, что они попадут в страну через официальные маршруты в ближайшие месяцы, тоже нет. Вполне возможно, Apple не станет продавать новые MacBook с процессорами M2 в России официально, но будет отгружать их торговым сетям, чтобы их продавали они. Точно сказать нельзя.