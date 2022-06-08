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Начиная с 2024 года USB Type-C станет единым портом для зарядки в Евросоюзе

USB Type-C победил (Изображение: Flickr)
USB Type-C победил (Изображение: Flickr)
Еврокомиссия наконец утвердила USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядки. Теперь все устройства продаваемые в Евросоюзе - в том числе iPhone - должны будут использовать именно такой разъем для зарядки батареи
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Европейская комиссия объявила об успешном завершении консультаций по введению новых требований к потребительской электронике, реализуемой на территории ЕС. Итог вполне предсказуемый: теперь USB Type-C станет единым стандартом для зарядки самых разных устройств.

Новый закон COM(2021)547 (поправка к директиве о радиооборудовании) утверждает список устройств из категории потребительской электроники, которые должны иметь разъем Type-C для зарядки, дабы их продажи в ЕС были легальными. В список входят "смартфоны и мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, беспроводные наушники, цифровые камеры, гарнитуры, портативные игровые консоли и беспроводные динамики", которым необходима зарядка.

Все это значит, что можно уже сейчас прощаться с портом Apple Lightning. Впрочем, новый закон повлияет и на многих других производителей, ведь впоследствии он затронет и ноутбуки, продаваемые в ЕС.

Неожиданные подводные камни у нового закона также имеются - он предписывает унификацию стандартов и мощностей зарядки для всех устройств. Соответственно, такие производители как OPPO, Vivo и OnePlus с Realme, наштамповавшие проприетарных технологий супер-быстрых зарядок, могут оказаться в не очень завидном положении.  

Впрочем, даже такую ситуацию можно решить очень просто - производителям стоит оснастить свои зарядные устройства поддержкой более универсального и широко используемого стандарта Qualcomm QuickCharge. У большинства брендов, вроде OPPO, комплектные адаптеры его уже поддерживают.

Поправки к директиве вступят в силу с конца 2024 года, потому у компаний и производителей есть время на подготовку. Впрочем, та же Apple уже выказывает недовольство, утверждая, что подобные законы сдерживают инновации в разрабатываемой ею продукции. Довольно странное заявление, учитывая то, как легко недавно энтузиасту удалось установить USB Type-C в iPhone самостоятельно.

В Европейской Комиссии утверждают, что новый закон позволит избавиться от лишних 11000 тонн электронных отходов ежегодно и параллельно сэкономить покупателям до 250 миллионов евро в год.

Источник(и)

European Commission

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5187 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2790 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-06- 8 (Update: 2022-06- 8)