Начиная с 2024 года USB Type-C станет единым портом для зарядки в Евросоюзе

Еврокомиссия наконец утвердила USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядки. Теперь все устройства продаваемые в Евросоюзе - в том числе iPhone - должны будут использовать именно такой разъем для зарядки батареи

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Европейская комиссия объявила об успешном завершении консультаций по введению новых требований к потребительской электронике, реализуемой на территории ЕС. Итог вполне предсказуемый: теперь USB Type-C станет единым стандартом для зарядки самых разных устройств.

Новый закон COM(2021)547 (поправка к директиве о радиооборудовании) утверждает список устройств из категории потребительской электроники, которые должны иметь разъем Type-C для зарядки, дабы их продажи в ЕС были легальными. В список входят "смартфоны и мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, беспроводные наушники, цифровые камеры, гарнитуры, портативные игровые консоли и беспроводные динамики", которым необходима зарядка.

Все это значит, что можно уже сейчас прощаться с портом Apple Lightning. Впрочем, новый закон повлияет и на многих других производителей, ведь впоследствии он затронет и ноутбуки, продаваемые в ЕС.

Неожиданные подводные камни у нового закона также имеются - он предписывает унификацию стандартов и мощностей зарядки для всех устройств. Соответственно, такие производители как OPPO, Vivo и OnePlus с Realme, наштамповавшие проприетарных технологий супер-быстрых зарядок, могут оказаться в не очень завидном положении.

Впрочем, даже такую ситуацию можно решить очень просто - производителям стоит оснастить свои зарядные устройства поддержкой более универсального и широко используемого стандарта Qualcomm QuickCharge. У большинства брендов, вроде OPPO, комплектные адаптеры его уже поддерживают.

Поправки к директиве вступят в силу с конца 2024 года, потому у компаний и производителей есть время на подготовку. Впрочем, та же Apple уже выказывает недовольство, утверждая, что подобные законы сдерживают инновации в разрабатываемой ею продукции. Довольно странное заявление, учитывая то, как легко недавно энтузиасту удалось установить USB Type-C в iPhone самостоятельно.

В Европейской Комиссии утверждают, что новый закон позволит избавиться от лишних 11000 тонн электронных отходов ежегодно и параллельно сэкономить покупателям до 250 миллионов евро в год.