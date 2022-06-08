Начиная с 2024 года USB Type-C станет единым портом для зарядки в Евросоюзе
Европейская комиссия объявила об успешном завершении консультаций по введению новых требований к потребительской электронике, реализуемой на территории ЕС. Итог вполне предсказуемый: теперь USB Type-C станет единым стандартом для зарядки самых разных устройств.
Новый закон COM(2021)547 (поправка к директиве о радиооборудовании) утверждает список устройств из категории потребительской электроники, которые должны иметь разъем Type-C для зарядки, дабы их продажи в ЕС были легальными. В список входят "смартфоны и мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, беспроводные наушники, цифровые камеры, гарнитуры, портативные игровые консоли и беспроводные динамики", которым необходима зарядка.
Все это значит, что можно уже сейчас прощаться с портом Apple Lightning. Впрочем, новый закон повлияет и на многих других производителей, ведь впоследствии он затронет и ноутбуки, продаваемые в ЕС.
Неожиданные подводные камни у нового закона также имеются - он предписывает унификацию стандартов и мощностей зарядки для всех устройств. Соответственно, такие производители как OPPO, Vivo и OnePlus с Realme, наштамповавшие проприетарных технологий супер-быстрых зарядок, могут оказаться в не очень завидном положении.
Впрочем, даже такую ситуацию можно решить очень просто - производителям стоит оснастить свои зарядные устройства поддержкой более универсального и широко используемого стандарта Qualcomm QuickCharge. У большинства брендов, вроде OPPO, комплектные адаптеры его уже поддерживают.
Поправки к директиве вступят в силу с конца 2024 года, потому у компаний и производителей есть время на подготовку. Впрочем, та же Apple уже выказывает недовольство, утверждая, что подобные законы сдерживают инновации в разрабатываемой ею продукции. Довольно странное заявление, учитывая то, как легко недавно энтузиасту удалось установить USB Type-C в iPhone самостоятельно.
В Европейской Комиссии утверждают, что новый закон позволит избавиться от лишних 11000 тонн электронных отходов ежегодно и параллельно сэкономить покупателям до 250 миллионов евро в год.