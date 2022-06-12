Когда же мы, наконец, увидим ноутбуки с MX550 и MX570?
За потоком новостей о почти готовых к покорению планеты видеокартах Intel, об обновлённых в очередной раз Apple MacBook, о поддержке 150-ваттовой и даже 200-ваттовой зарядки в новых Android-фонах, легко можно упустить из виду компанию NVIDIA и её видеокарты. В конце концов, до релиза четырёхтысячных GeForce RTX остаётся ещё не меньше месяца, да и на всех других фронтах эта компания в последнее время не даёт о себе громко знать.
Но у нас есть, есть сегодня значимый повод вспомнить про NVIDIA. Дело - в их видеокартах для тонких, но производительных ноутбуков; двух представителях серии MX, которые были представлены уже около полугода назад. MX550 и MX570, которые должны были попасть в самые тонкие ноутбуки, в которых для RTX 3080 Ti или даже RTX 3050 места нет, и взять на себя графически напряжённые задачи вместо встроенных в центральные процессоры адаптеров Iris Xe и AMD Vega. Должны были - но не смогли.
Интересность состоит в том, что ноутбуков с MX550 и MX570 так и не видно в продаже. Мы не тестировали ни одной электронной штуковины с одной из этих двух видеокарт; в ассортименте крупнейших торговых сетей таковые если и числятся, то с пометками вроде "нет в продаже - уведомить о появлении".
В Германии и в Австрии, например, при изучении ассортимента магазинов электроники находятся следы Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 и Lenovo ThinkPad E15 Gen 4. Что AIO-компьютер, что ноутбук используют MX550, и мы приложим усилия к тому, чтобы достать хотя бы один из них для тестирования. Что же, по крайней мере, MX550 и MX570 не были тихонько отменены.