Intel Raptor Lake Core i9-13900: инженерный образец уделывает Alder Lake и AMD Zen 3 несмотря на низкую частоту
SiSoftware опубликовали результаты тестирования инженерного образца процессора Intel Raptor Lake Core i9-13900. После нескольких итераций бенчмарков, показатели в базе данных SiSoft говорят о том, что Raptor Lake обеспечит существенный прирост производительности на такт (IPC) относительно Alder Lake. Тестируемый Core i9-13900 содержит 8 производительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер. Инженерный образец работал на частоте 3.7 ГГц, но при этом обогнал Ryzen 9 5900X и Core i9-12900 сразу в нескольких тестах.
В бенчмарках производительности ALU/FPU, процессор семейства Raptor Lake обеспечил прирост производительности вплоть до 50% при меньшей рабочей частоте. Стоит понимать, что коммерческие образцы процессора будут работать на гораздо более высоких частотах - выше 5 ГГц. Выходит, поколение Raptor Lake может принести существенный скачок игровой производительности.
Как и в случае Alder Lake, поколение Raptor Lake не будет поддерживать инструкции AVX-512, которые будут доступны у AMD "Raphael" - это может существенно повлиять на производительность приложений с виртуализацией. До выхода новых процессоров Intel и AMD осталось не так уж много времени, потому относительно скоро мы сможем оценить, насколько верны были первые тесты.