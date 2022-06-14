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Intel Raptor Lake Core i9-13900: инженерный образец уделывает Alder Lake и AMD Zen 3 несмотря на низкую частоту

Raptor Lake дает 50% прибавку производительности ALU/FPU при меньшей частота (Изображение: Gadget Tendency)
Raptor Lake дает 50% прибавку производительности ALU/FPU при меньшей частота (Изображение: Gadget Tendency)
SiSoftware опубликовали результаты тестирования инженерного образца процессора Intel Raptor Lake Core i9-13900
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Alder Lake Intel Raptor Lake

SiSoftware опубликовали результаты тестирования инженерного образца процессора Intel Raptor Lake Core i9-13900. После нескольких итераций бенчмарков, показатели в базе данных SiSoft говорят о том, что Raptor Lake обеспечит существенный прирост производительности на такт (IPC) относительно Alder Lake. Тестируемый Core i9-13900 содержит 8 производительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер. Инженерный образец работал на частоте 3.7 ГГц, но при этом обогнал Ryzen 9 5900X и Core i9-12900 сразу в нескольких тестах. 

В бенчмарках производительности ALU/FPU, процессор семейства Raptor Lake обеспечил прирост производительности вплоть до 50% при меньшей рабочей частоте. Стоит понимать, что коммерческие образцы процессора будут работать на гораздо более высоких частотах - выше 5 ГГц. Выходит, поколение Raptor Lake может принести существенный скачок игровой производительности.

Как и в случае Alder Lake, поколение Raptor Lake не будет поддерживать инструкции AVX-512, которые будут доступны у AMD "Raphael" - это может существенно повлиять на производительность приложений с виртуализацией. До выхода новых процессоров Intel и AMD осталось не так уж много времени, потому относительно скоро мы сможем оценить, насколько верны были первые тесты.

Raptor Lake побеждает всех в тесте производительности ALU при меньшей частоте (Изображение: SiSoftware)
Raptor Lake побеждает всех в тесте производительности ALU при меньшей частоте (Изображение: SiSoftware)

Источник(и)

SiSoftware

Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 607 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2796 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Arjun Krishna Lal, 2022-06-14 (Update: 2022-06-14)