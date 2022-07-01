Инженерный образец Intel Core i9-13900 на 20% опережает i9-12900K в многопоточных тестах Cinebench

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Считанные месяцы остались до презентации новых процессоров Intel Raptor Lake, инженерные образцы которых уже успели попасть в руки тестировщиков. Недавно мы сообщали о первых результатах бенчмарка SiSoft для Core i9-13900. На этот раз в сети появились показатели чипа в Cinebench R20, Cinebench R23 и других тестах.

Intel Core i9-13900 содержит 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. Первые теперь перешли на новую архитектуру Raptor Cove, в то время как вторые по-прежнему основаны на архитектуре Gracemont. Core i9-13900 содержит 36 МБ кэш-памяти, что на 6 МБ больше, чем у предыдущего Core i9-12900K.

Протестированный Core i9-13900 имеет заблокированный множитель частоты, потому не поддерживает разгон. Согласно первому скриншоту CPU-Z, стандартный уровень TDP составляет 65 Вт. Недавно в Intel сообщили, что процессоры Raptor Lake будут поддерживать новые возможности XTU, включая Efficient Thermal Velocity Boost и регулировку TVB для каждого ядра, что должно позволить чипу ускоряться до 6 ГГц. Тем не менее, компания не уточнила, будут ли такие возможности поддерживаться у моделей с заблокированным множителем.

Как и в прошлый раз, инженерный образец Core i9-13900 был ограничен по частоте до 3.8 ГГц (для производительных ядер). Энергоэффективные ядра вели себя странно, так как один их кластер работал на частоте 1 ГГц, а второй - 2.8 ГГц.

Expreview - китайский ресурс, который провел тестирование - сравнил производительность нового чипа с Core i9-12900K, частоты всех ядер которого были выставлены на 3.8 ГГц. Для проведения бенчмарков использовалась материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Extreme с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и предварительной версией BIOS.

Согласно Expreview, Core i9-13900 набрал 1334 балла в однопоточном тесте Cinebench R23 и 26748 баллов в многопоточном тесте. Предыдущий Core i9-12900K лидирует в однопоточном тесте на 12%, но Raptor Lake превосходит его на 20% в многопоточном. Такие же результаты были получены и в Cinebench R20.

Дополнительно Core i9-13900 показал существенный прирост по сравнению с Core i9-12900K в большинстве других процессорных тестов, таких как x264, Corona 1.3, 7-zip и других. Игровая производительность в 1080p оказалась ниже, чем у 12900K, но разница в пределах статистической погрешности. Результаты всех проведенных тестов можно посмотреть по ссылке в источниках.