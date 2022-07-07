Огромный фотосенсор Xiaomi 12S Ultra (Sony IMX989) во всей красе
Xiaomi едва успели представить новый Xiaomi 12S Ultra, как WekiHome заполучил его в свои руки и провел вскрытие, чтобы показать компоновку внутренностей аппарата.
Видео показывает насколько большим оказался новый фотосенсор Sony IMX989: по замерам WekiHome его толщина составляет 11.06 мм. Дополнительно автор видео сравнил Sony IMX989 с Samsung ISOCELL GNV (Vivo X80 Pro, 50 МП, 1/1.31 дюйма). Также внутри модуля камеры виднеются большой перископический объектив и ультра-широкоугольный объектив.
Также разборка позволила увидеть, что у Xiaomi 12S Ultra солидная система охлаждения, которая необходима для быстрого отвода тепла от чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам автора видео, Xiaomi изменили конструкцию испарительной камеры по сравнению с предыдущими флагманами. И судя по тестам все ухищрения производителя действуют, так как Xiaomi 12S Ultra греется меньше iQOO 9 Pro и Vivo X80 Pro.
Снизить нагрев помог и переход на Snapdragon 8 Plus Gen 1, ведь его энергоэффективность лучше, чем у предшественника. Для сравнения, смартфон потреблял около 3.5 Вт при выполнении требовательных операций, тогда как у других флагманов регистрировались значения около 5 Вт. К сожалению, разбирать телефон довольно сложно, так как помимо огромного числа болтов, внутри также используется клей.