Экран Xiaomi Mix Fold 2 будет сгибаться как вовнутрь, так и наружу
Прошлогодний Mi Mix Fold не снискал успеха, так как был своеобразной пробой пера для Xiaomi, да и доступен был только на китайском рынке. Впрочем, компания не сдается и - судя по утечкам в Сети - собирается выпустить Mix Fold 2.
Под данным портала Xiaomiui, грядущий Mix Fold 2 получит необычный шарнирный механизм, который позволит сгибать экран в обе стороны: как вовнутрь, так и наружу. Все коммерчески доступные складные смартфоны на сегодняшний день позволяют раскрывать экран на 180°, потому Mix Fold 2, похоже, будет больше схож с современными трансформируемыми ноутбуками.
Найти отсылки к такой особенности грядущей новинки получилось в коде утекшей в сеть прошивки. Надо сказать, что раньше Xiaomi уже позволяла себе экспериментировать с дизайном и форм-фактором, благодаря чему мы увидели Mi Mix и Mi Mix Alpha, а значит и попытка выпуска первого в мире смартфона-трансформера не выглядит как нечто нереальное.
Если верить Xiaomiui, увидеть Mix Fold 2 все мы сможем уже в июне не презентации в Китае. Дополнительно известно, что на этом мероприятии также будет представлен Xiaomi 12 Ultra- тот самый смартфон с огромной камерой.