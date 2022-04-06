Экран Xiaomi Mix Fold 2 будет сгибаться как вовнутрь, так и наружу

В Сети начали появляться новые утечки о грядущих сверхтехнологичных флагманах Xiaomi Mix Fold 2 и Xiaomi 12 Ultra. Сообщается, что обе новинки будут представлены в Китае уже в ближайшее время, при этом Fold 2 получит необычный шарнирный механизм

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Прошлогодний Mi Mix Fold не снискал успеха, так как был своеобразной пробой пера для Xiaomi, да и доступен был только на китайском рынке. Впрочем, компания не сдается и - судя по утечкам в Сети - собирается выпустить Mix Fold 2.

Под данным портала Xiaomiui, грядущий Mix Fold 2 получит необычный шарнирный механизм, который позволит сгибать экран в обе стороны: как вовнутрь, так и наружу. Все коммерчески доступные складные смартфоны на сегодняшний день позволяют раскрывать экран на 180°, потому Mix Fold 2, похоже, будет больше схож с современными трансформируемыми ноутбуками.

Найти отсылки к такой особенности грядущей новинки получилось в коде утекшей в сеть прошивки. Надо сказать, что раньше Xiaomi уже позволяла себе экспериментировать с дизайном и форм-фактором, благодаря чему мы увидели Mi Mix и Mi Mix Alpha, а значит и попытка выпуска первого в мире смартфона-трансформера не выглядит как нечто нереальное.