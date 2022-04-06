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Экран Xiaomi Mix Fold 2 будет сгибаться как вовнутрь, так и наружу

Mi Mix Fold (Изображение: Xiaomi)
Mi Mix Fold (Изображение: Xiaomi)
В Сети начали появляться новые утечки о грядущих сверхтехнологичных флагманах Xiaomi Mix Fold 2 и Xiaomi 12 Ultra. Сообщается, что обе новинки будут представлены в Китае уже в ближайшее время, при этом Fold 2 получит необычный шарнирный механизм
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM из Китая слухи смартфоны и всё, что связано с ними раскладушки

Прошлогодний Mi Mix Fold не снискал успеха, так как был своеобразной пробой пера для Xiaomi, да и доступен был только на китайском рынке. Впрочем, компания не сдается и - судя по утечкам в Сети - собирается выпустить Mix Fold 2.

Под данным портала Xiaomiui, грядущий Mix Fold 2 получит необычный шарнирный механизм, который позволит сгибать экран в обе стороны: как вовнутрь, так и наружу. Все коммерчески доступные складные смартфоны на сегодняшний день позволяют раскрывать экран на 180°, потому Mix Fold 2, похоже, будет больше схож с современными трансформируемыми ноутбуками. 

Найти отсылки к такой особенности грядущей новинки получилось в коде утекшей в сеть прошивки. Надо сказать, что раньше Xiaomi уже позволяла себе экспериментировать с дизайном и форм-фактором, благодаря чему мы увидели Mi Mix и Mi Mix Alpha, а значит и попытка выпуска первого в мире смартфона-трансформера не выглядит как нечто нереальное.

Если верить Xiaomiui, увидеть Mix Fold 2 все мы сможем уже в июне не презентации в Китае. Дополнительно известно, что на этом мероприятии также будет представлен Xiaomi 12 Ultra- тот самый смартфон с огромной камерой.

Источник(и)

Xiaomiui, Weibo (2)

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2254 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2723 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > Экран Xiaomi Mix Fold 2 будет сгибаться как вовнутрь, так и наружу
Ricci Rox, 2022-04- 6 (Update: 2022-04- 6)

 