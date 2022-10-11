Redmi K60 и K60 Pro станут первыми смартфонами бренда с беспроводной зарядкой
Суббренд Xiaomi Redmi достаточно давно выпускает хорошо зарекомендовавшие себя смартфоны K-серии, которые успешно справляются с ролью бюджетных флагманов. В плане особенностей и возможностей, они, конечно же, уступают своим именитым собратьям ради экономии на цене компонентов. Например, актуальный ныне K50 Extreme Edition на базе Snapdragon 8+ Gen 1 не имеет беспроводной зарядки, несмотря на рекомендованный ценник ~$450.
Впрочем, если верить новой утечке, опубликованной Digital Chat Station, производитель намерен добавить соответствующую технологию в будущих устройствах. Информатор ссылается на два разрабатываемых компанией устройства под кодовыми названиями S8 - это вполне может оказаться внутренним названием грядущих смартфонов Xiaomi.
Если информация верна, новые модели будут поддерживать два разных уровня мощности (проводная + беспроводная зарядка): "67 Вт + 30 Вт" и "120 Вт + 30 Вт". Фанаты Xiaomi вряд-ли будут удивлены, так как схожие и даже более агрессивные формулы уже ранее встречались у смартфонов производителя.
Как бы там ни было, 30-Вт беспроводная зарядка в линейке, где ее отродясь не было - довольно неплохо. Что же, остается надеяться, Xiaomi не додумаются добавить новинкам еще и вырез в стиле Dynamic Island как у последних Apple iPhone.