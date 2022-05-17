Xiaomi все-таки выпустит смартфон с огромной камерой
Судя по всему официальный выход Xiaomi 12 Ultra уже на носу. Утечки об этом смартфоне появляются время от времени на протяжении последнего года: наиболее известной модель стала после демонстрации чехлов с удивительным дизайном отверстий под камеры на тыльной панели. Совсем недавно в социальной сети Weibo появились снимки корпуса Xiaomi 12 Ultra.
По всей видимости фото не редактировалось перед загрузкой в Сеть. Конечно, этот дизайн может быть не финальным, но он сходится с предыдущими утечками о Xiaomi 12 Ultra.
Стоит уточнить, что не во всех 8 отверстиях будут помещены камеры - часть из них для датчиков и других компонентов. Всего у Xiaomi 12 Ultra должно быть три камеры на тыльной панели, основная из которых будет основана на фотосенсоре Sony IMX989 (50 МП). Предполагается, что две других камеры будут иметь телеобъективы и разрешение 48 МП. Также Xiaomiui утверждают, что в модуле будет установлена 3D ToF камера.
Дополнительно - благодаря утечке промо-материалов - стало известно, что Xiaomi 12 Ultra будет основан на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который еще не представлен.
Данная утечка также появилась в соцсети Weibo, где также утверждается, что Xiaomi 12 Ultra будет представлен 21 июня. На промо-изображении при переводе с китайского можно обнаружить такие надписи:
"Самосовершенствующийся чип Surge ISP | CyberFocus - любой объект в фокусе | Флагманская система обработки изображения"
Можно долго пытаться разобраться что имеют ввиду Xiaomi, но в любом случае одно известно наверняка - смартфон будет заточен под мобильную фотографию. Дополнительно эта утечка подтверждает, что новинка будет основана на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Последний будет представлен уже очень скоро - 20-го мая - и принесет прирост производительности и энергоэффективности в сравнении со Snapdragon 8 Gen 1, на котором основаны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.