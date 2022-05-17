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Xiaomi все-таки выпустит смартфон с огромной камерой

Интересная расцветка: надеемся она создана не только для прототипа (Изображение: Weibo)
Интересная расцветка: надеемся она создана не только для прототипа (Изображение: Weibo)
Новая утечка во всей красе демонстрирует дизайн модуля камеры грядущего премиального смартфона Xiaomi 12 Ultra. Судя по всему перед нами уже финальная версия корпуса новинки
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android смартфоны и всё, что связано с ними слухи

Судя по всему официальный выход Xiaomi 12 Ultra уже на носу. Утечки об этом смартфоне появляются время от времени на протяжении последнего года: наиболее известной модель стала после демонстрации чехлов с удивительным дизайном отверстий под камеры на тыльной панели. Совсем недавно в социальной сети Weibo появились снимки корпуса Xiaomi 12 Ultra.

По всей видимости фото не редактировалось перед загрузкой в Сеть. Конечно, этот дизайн может быть не финальным, но он сходится с предыдущими утечками о Xiaomi 12 Ultra.

Стоит уточнить, что не во всех 8 отверстиях будут помещены камеры - часть из них для датчиков и других компонентов. Всего у Xiaomi 12 Ultra должно быть три камеры на тыльной панели, основная из которых будет основана на фотосенсоре Sony IMX989 (50 МП). Предполагается, что две других камеры будут иметь телеобъективы и разрешение 48 МП. Также Xiaomiui утверждают, что в модуле будет установлена 3D ToF камера.

(Изображение: Weibo)
(Изображение: Weibo)

Дополнительно - благодаря утечке промо-материалов - стало известно, что Xiaomi 12 Ultra будет основан на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который еще не представлен.

Данная утечка также появилась в соцсети Weibo, где также утверждается, что Xiaomi 12 Ultra будет представлен 21 июня. На промо-изображении при переводе с китайского можно обнаружить такие надписи:

"Самосовершенствующийся чип Surge ISP | CyberFocus - любой объект в фокусе | Флагманская система обработки изображения"

Можно долго пытаться разобраться что имеют ввиду Xiaomi, но в любом случае одно известно наверняка - смартфон будет заточен под мобильную фотографию. Дополнительно эта утечка подтверждает, что новинка будет основана на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Последний будет представлен уже очень скоро - 20-го мая - и принесет прирост производительности и энергоэффективности в сравнении со Snapdragon 8 Gen 1, на котором основаны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

Источник(и)

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5721 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2771 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-05-17 (Update: 2022-05-17)