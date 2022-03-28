Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 22L поможет высушить одежду, и не только

Серия товаров Mijia пополнилась осушителем воздуха по имени 22L - предположительно, он способен убирать до 22 литров влаги из воздуха ежедневно. Помимо встроенной ёмкости на 4.5 литра, есть возможность сливать воду за пределы корпуса, чтобы упростить жизнь пользователя

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Многие люди страдают от сухости воздуха в доме, но в некоторых уголках планеты есть обратная беда - чрезмерная вложность. Для таких случаев в Xiaomi приготовили Mijia Smart Dehumidifier 22L. Осушитель должен работать тихо (35.5 децибела), его внутреннего 4.5-литрового бака хватит на 8 часов осушивания. При наполнении бака работа автоматически прекратится. Можно задать желаемый уровень влажности, ещё есть ночной (во время сна пользователя) режим работы. Или можно позволить встроенным датчикам самостоятельно регулировать режим работы осушителя.

Производитель отмечает, что, помимо прочих применений, эта разработка поможет высушить одежду или сберечь ценные предметы от сырости и росы. Управление производится через приложение Mijia и через голосовые команды. Само собой, 22L можно интегрировать в существующие системы умного дома, чтобы он, например, автоматически запускался по приходу владельца домой.

Размеры 22L компактны, 660 на 300 миллиметров. Колёсики на дне упрощают транспортировку с места на место. Стоимость для покупателя в КНР на данный момент равна 1299 юаней (около 17 с половиной тысяч рублей РФ по курсу на 29 марта). После окончания периода акции цена будет увеличена до 1499 юаней.