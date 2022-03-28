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Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 22L поможет высушить одежду, и не только

Изображение: Xiaomi
Изображение: Xiaomi
Серия товаров Mijia пополнилась осушителем воздуха по имени 22L - предположительно, он способен убирать до 22 литров влаги из воздуха ежедневно. Помимо встроенной ёмкости на 4.5 литра, есть возможность сливать воду за пределы корпуса, чтобы упростить жизнь пользователя
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
для умного дома гаджет

Многие люди страдают от сухости воздуха в доме, но в некоторых уголках планеты есть обратная беда - чрезмерная вложность. Для таких случаев в Xiaomi приготовили Mijia Smart Dehumidifier 22L. Осушитель должен работать тихо (35.5 децибела), его внутреннего 4.5-литрового бака хватит на 8 часов осушивания. При наполнении бака работа автоматически прекратится. Можно задать желаемый уровень влажности, ещё есть ночной (во время сна пользователя) режим работы. Или можно позволить встроенным датчикам самостоятельно регулировать режим работы осушителя.

Производитель отмечает, что, помимо прочих применений, эта разработка поможет высушить одежду или сберечь ценные предметы от сырости и росы. Управление производится через приложение Mijia и через голосовые команды. Само собой, 22L можно интегрировать в существующие системы умного дома, чтобы он, например, автоматически запускался по приходу владельца домой.

Размеры 22L компактны, 660 на 300 миллиметров. Колёсики на дне упрощают транспортировку с места на место. Стоимость для покупателя в КНР на данный момент равна 1299 юаней (около 17 с половиной тысяч рублей РФ по курсу на 29 марта). После окончания периода акции цена будет увеличена до 1499 юаней.

Источник(и)

米家智能除湿机 22L - 小米有品, дата не указана

Электрический "Попрошайка" уже едет...
Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Автор материалов - 155 статей на Notebookcheck c 2021 года
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2103 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Polly Allcock, 2022-03-28 (Update: 2022-03-29)

 