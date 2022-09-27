Первый пошел: Xiaomi представила смартфон CIVI 2 с вырезом как у iPhone и актуальным чипсетом Snapdragon 7 Gen 1
Xiaomi представила смартфон CIVI 2 для азиатского рынка. Третья модель в линейке CIVI получила большую основную и двойную фронтальную камеру, а также дисплей с вырезом, как у iPhone 14 Pro. Правда, при этом Xiaomi не стала копировать стиль уведомлений в области камеры, как у Apple Dynamic Island.
Согласно Xiaomi, габариты новинки составляют 159.2 x 72.7 x 7.23 мм, а вес насчитывает 171.8 грамма при емкости батареи 4500 мАч. Довольно примечательно, что последняя поддерживает быструю зарядку на мощности до 67 Вт. Кроме того, CIVI 2 является одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 7 Gen 1. Дополняют 4-нм чипсет оперативная память LPDDR4X и встроенный накопитель стандарта UFS 2.2. Как и у многих других смартфонов среднего уровня, диагональ дисплея составляет 6.55 дюймов при разрешении 1080p и частоте 120 Гц.
Дополнительно AMOLED экран может похвастаться поддержкой частоты опроса 240 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит, наряду с возможностью отображения контента Dolby Vision. Фронтальные камеры, кстати, имеют стандартную и ультра-широкоугольную оптику, а также обе основаны на одинаковых 32-МП фотосенсорах (1/2.8 дюйма). Фото-модуль на спинке аппарата включает 50-МП основную, 20-МП ультра-широкоугольную и 2-МП макро-камеру. К сожалению, оптическая стабилизация отсутствует у всех перечисленных камер.
Стоимость CIVI 2 стартует с $334 за конфигурацию с 8/128 ГБ в расцветках Ice Blue и Dark. Варианты на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ обойдутся в $348 и $390 соответственно. Для этих конфигураций доступны расцветки Ice Blue, Dark, Little White Dress и Pounding Powder. Учтите, что все приведенные цены актуальны только для азиатских версий смартфона - для глобального рынка модель будет выпущена под наименованием Xiaomi 12 Lite 5G NE или Xiaomi 13 Lite, но о ее стоимости пока ничего не известно.