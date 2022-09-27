Первый пошел: Xiaomi представила смартфон CIVI 2 с вырезом как у iPhone и актуальным чипсетом Snapdragon 7 Gen 1

Xiaomi представила смартфон CIVI 2, который на глобальном рынке выйдет под названием Xiaomi 12 Lite 5G NE или Xiaomi 13 Lite. Модель одной из первых получила Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и имеет 120-Гц AMOLED экран с вырезом, как у iPhone

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Xiaomi представила смартфон CIVI 2 для азиатского рынка. Третья модель в линейке CIVI получила большую основную и двойную фронтальную камеру, а также дисплей с вырезом, как у iPhone 14 Pro. Правда, при этом Xiaomi не стала копировать стиль уведомлений в области камеры, как у Apple Dynamic Island.

Согласно Xiaomi, габариты новинки составляют 159.2 x 72.7 x 7.23 мм, а вес насчитывает 171.8 грамма при емкости батареи 4500 мАч. Довольно примечательно, что последняя поддерживает быструю зарядку на мощности до 67 Вт. Кроме того, CIVI 2 является одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 7 Gen 1. Дополняют 4-нм чипсет оперативная память LPDDR4X и встроенный накопитель стандарта UFS 2.2. Как и у многих других смартфонов среднего уровня, диагональ дисплея составляет 6.55 дюймов при разрешении 1080p и частоте 120 Гц.